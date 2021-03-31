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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İclal Aydın 3 ayda iğne ipliğe döndü! Son hali şaşırttı İclal Aydın 3 ayda iğne ipliğe döndü! Son hali şaşırttı
Uzun süredir ekranlardan uzak olan İclal Aydın, bir süre önce Urla'da yaşamaya başlamıştı. Zamanının büyük bölümünü yazdığı romanlara ayıran Aydın, son haliyle magazin gündemine oturdu. Sıkı bir diyetle 3 ayda iğne ipliğe dönen güzel oyuncu, sırrını takipçileriyle paylaştı. İşte İclal Aydın'ın zayıflama sırrı...
Giriş Tarihi: 31.03.2021 12:05 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 12:05
Ekran projelerine ara veren İclal Aydın bir süre önce Urla'ya yerleşmişti. Son dönemde rahatsızlığı nedeniyle kilo alan Aydın, son haliyle herkesi şaşırttı. 3 ayda iğne ipliğe dönen Aydın, zayıflama sürecini takipçileriyle paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Diyet ve sporla çok kısa sürede kilo veren İclal Aydın yaşadığı süreci sosyal medyadan paylaştı.
İclal paylaşımında, "Ben artık bir daha kilo veremem, hayat böyle de olur" diyordum. Ama sevgili Özlen 'Bir kez daha denesen ne olur ki?' diye sordu bir gün. Doğru ya. Ne olurdu? Sevgili dostum Serdar Bora Bayraktaroğlu da beni bu sürece hazırladı. İnsanın karşısında yargılayanlar değil de yanında destekleyenleri olunca her şey ne kadar da kolay ve güzel gidiyor." dedi.
Bu süreç içerisinde günde 6 km yürüdüğünü belirten Aydın, yaşadığı değişimle takipçilerini şoke etti. İşte İclal Aydın'ın son hali…