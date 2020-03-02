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YouTube fenomeni Uras Benlioğlu'nun arabası küle döndü
Sosyal medya fenomeni Uras Benlioğlu'nun arabası küle döndü. 15 yıl boyunca muhabirlik yaptıktan sonra muhabirliğin bırakarak Youtube'da içerik üretmeye başlayan Benlioğlu, kötü haberi Instagram hesabından duyurdu. Benlioğlu'nun aracıyla birlikte tüm ekipmanları da küle döndü.
Giriş Tarihi: 02.03.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 13:51
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YouTube fenomeni Uras Benlioğlu'nun aracı küle döndü
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YouTube fenomeni Uras Benlioğlu'nun aracı küle döndü
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YouTube fenomeni Uras Benlioğlu'nun aracı küle döndü
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YouTube fenomeni Uras Benlioğlu'nun aracı küle döndü
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YouTube fenomeni Uras Benlioğlu'nun aracı küle döndü