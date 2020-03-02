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YouTube fenomeni Uras Benlioğlu'nun arabası küle döndü

Sosyal medya fenomeni Uras Benlioğlu'nun arabası küle döndü. 15 yıl boyunca muhabirlik yaptıktan sonra muhabirliğin bırakarak Youtube'da içerik üretmeye başlayan Benlioğlu, kötü haberi Instagram hesabından duyurdu. Benlioğlu'nun aracıyla birlikte tüm ekipmanları da küle döndü.

Giriş Tarihi: 02.03.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 13:51
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YouTube fenomeni Uras Benlioğlu'nun aracı küle döndü
YouTube fenomeni Uras Benlioğlu'nun aracı küle döndü

Sosyal medya fenomeni ve muhabir olan Uras Benlioğlu'nun aracı yandı. Bir çekime giden Benlioğlu'nun aracındaki tüm kamera ekipmanları küle dönerken kendisi burnu kanamadan kurtuldu.

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YouTube fenomeni Uras Benlioğlu'nun aracı küle döndü
YouTube fenomeni Uras Benlioğlu'nun aracı küle döndü

15 yıl boyunca muhabirlik yaptıktan sonra şimdilerde YouTube'da içerik üretmeye başlayan fenomen Uras Benlioğlu'nun aracında küle döndü.

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YouTube fenomeni Uras Benlioğlu'nun aracı küle döndü
YouTube fenomeni Uras Benlioğlu'nun aracı küle döndü

Kötü haberi Instagram hesabından duyuran fenomen, küle dönen aracından yara almadan çıktı.

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YouTube fenomeni Uras Benlioğlu'nun aracı küle döndü
YouTube fenomeni Uras Benlioğlu'nun aracı küle döndü

ARACI VE KAMERALARI KÜLE DÖNDÜ

Son olarak Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Exatlon Challenge yarışmasında yarışan ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan fenomen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda aracının küle dönmüş görüntüsünü paylaşarak "Araba, ekipmanlar hepsi yandı. Çok şükür bende bir şey yok" dedi.

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YouTube fenomeni Uras Benlioğlu'nun aracı küle döndü
YouTube fenomeni Uras Benlioğlu'nun aracı küle döndü

"YILLARDIR ÇALIŞIP ALDIĞI EKİPMANLAR YOK OLDU"

Yanan araçtan burnu bile kanamadan çıkan fenomen, yaşadığı şoku atlattıktan sonra yayınladığı videosunda aracından hasar almadan kurtulan tek şeyin oğlu ve eşinin fotoğrafının bulunduğu çerçeve olduğunu söyledi.