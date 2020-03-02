YouTube fenomeni Uras Benlioğlu'nun arabası küle döndü

ARACI VE KAMERALARI KÜLE DÖNDÜ

Son olarak Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Exatlon Challenge yarışmasında yarışan ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan fenomen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda aracının küle dönmüş görüntüsünü paylaşarak "Araba, ekipmanlar hepsi yandı. Çok şükür bende bir şey yok" dedi.

