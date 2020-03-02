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Sefirin Kızı’nın Akın’ı Erhan Alpay’ın eşi bakın kim çıktı!

Sefirin kızı dizisinin kötü adamı Akın'ı canlandıran Erhan Alpay tüm dikkatleri üzerine çekti. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinde Nare'ye takıntılı şekilde aşık olan Akın karakterine hayat veren Erhan Alpay, özel hayatıyla mercek altına alındı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Erhan Alpay'ın eşi merak konusu oldu. İşte Erhan Alpay'ın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 02.03.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 14:45
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Sefirin Kızı’nın Akın’ı Erhan Alpay’ın eşi bakın kim çıktı!

Sefirin kızı dizisinin kötü adamı Akın'ı canlandıran Erhan Alpay tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide Nare'ye takıntılı şekilde aşık olan Akın karakterine hayat veren Erhan Alpay'ın eşi merak konusu oldu. İşte Erhan Alpay'ın merak edilen eşi…

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Sefirin Kızı’nın Akın’ı Erhan Alpay’ın eşi bakın kim çıktı!

MELİKE İPEK YALOVA

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Sefirin Kızı’nın Akın’ı Erhan Alpay’ın eşi bakın kim çıktı!

MELİKE İPEK YALOVA VE EŞİ ALTUĞ GÜLTAN

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Sefirin Kızı’nın Akın’ı Erhan Alpay’ın eşi bakın kim çıktı!

HADİSE VE KAAN YILDIRIM

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Sefirin Kızı’nın Akın’ı Erhan Alpay’ın eşi bakın kim çıktı!

EZGİ EYÜBOĞLU VE OĞULCAN ENGİN