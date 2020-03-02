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Ivana Sert’e lahmacuncu sevgili! İşte böyle yakalandı

Geçtiğimiz yıl motor tasarımcısı Tarhan Telli'yle aşk yaşayan ve evleneceği konuşulan Ivana Sert, Aralık ayında sürpriz şekilde ilişkisini sonlandırmıştı. Ünlü isim önceki akşam yeni sevgilisiyle görüntülendi. Gazetecileri bir anda karşısında görünce şoke olan ünlü sunucu İvana Sert'in kaçmaya çalışırken sevgilisine sarılarak "Gel aşkım nereye gidiyorsun?" demesi, yeni ilişkinin kanıtıydı. Sert'in yeni sevgilisinin lahmacun salonu olduğu öğrenildi. İşte İvana Sert'in yeni sevgilisi...

Giriş Tarihi: 02.03.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 13:07
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Ivana Sert’e lahmacuncu sevgili! İşte böyle yakalandı

Geçtiğimiz Aralık ayında motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli'den ayrılan Ivana Sert, önceki gece Ortaköy'de bulunan bir mekandan bir erkekle el ele çıktı.

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Ivana Sert’e lahmacuncu sevgili! İşte böyle yakalandı

"GEL AŞKIM NEREYE GİDİYORSUN?"

Gazetecileri bir anda karşısında görünce şoke olan ünlü sunucunun kaçmaya çalışırken sevgilisine sarılarak "Gel aşkım nereye gidiyorsun?" demesi yeni ilişkinin kanıtıydı.

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Ivana Sert’e lahmacuncu sevgili! İşte böyle yakalandı

Ivana Sert yüzünü saklayıp hızlıca olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, erkek arkadaşı da arkasından gitti. Arkadaşları ise gazetecilerden ikilinin fotoğraflarının silinmesini istedi.

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Ivana Sert’e lahmacuncu sevgili! İşte böyle yakalandı

IVANA'YA LAHMACUNCU SEVGİLİ

Ivana Sert'in kucağındaki güller dikkat çekerken, yeni sevgilisinin lahmacun salonu olduğu öğrenildi.

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Ivana Sert’e lahmacuncu sevgili! İşte böyle yakalandı