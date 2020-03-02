Ivana Sert’e lahmacuncu sevgili! İşte böyle yakalandı

Geçtiğimiz yıl motor tasarımcısı Tarhan Telli'yle aşk yaşayan ve evleneceği konuşulan Ivana Sert, Aralık ayında sürpriz şekilde ilişkisini sonlandırmıştı. Ünlü isim önceki akşam yeni sevgilisiyle görüntülendi. Gazetecileri bir anda karşısında görünce şoke olan ünlü sunucu İvana Sert'in kaçmaya çalışırken sevgilisine sarılarak "Gel aşkım nereye gidiyorsun?" demesi, yeni ilişkinin kanıtıydı. Sert'in yeni sevgilisinin lahmacun salonu olduğu öğrenildi. İşte İvana Sert'in yeni sevgilisi...