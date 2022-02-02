YouTube fenomeni Danla Biliç ve oyuncu Kaan Yıldırım’dan yeni yılın aşk bombası

Bugünlerde insanı Mehmet Dinçerler ile nişanlı olan Hadise ve Kaan Yıldırım, evliliğe doğru giden 1.5 senelik birlikteliklerini Haziran 2021 tarihinde ani bir kararla sonlandırdı. Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın gönlünü YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic'e kaptırdığı konuşuluyor. İşte magazin dünyasına bomba gibi düşen Kaan-Danla aşkı ile ilgili detaylar….