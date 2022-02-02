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Haberler Galeri YouTube fenomeni Danla Biliç ve oyuncu Kaan Yıldırım’dan yeni yılın aşk bombası

YouTube fenomeni Danla Biliç ve oyuncu Kaan Yıldırım’dan yeni yılın aşk bombası

Bugünlerde insanı Mehmet Dinçerler ile nişanlı olan Hadise ve Kaan Yıldırım, evliliğe doğru giden 1.5 senelik birlikteliklerini Haziran 2021 tarihinde ani bir kararla sonlandırdı. Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın gönlünü YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic'e kaptırdığı konuşuluyor. İşte magazin dünyasına bomba gibi düşen Kaan-Danla aşkı ile ilgili detaylar….

Giriş Tarihi: 02.02.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 16:52
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YouTube fenomeni Danla Biliç ve oyuncu Kaan Yıldırım’dan yeni yılın aşk bombası

Danla Bilic, Berat Demir ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra Poyraz Teoman'la yeni bir aşka başlamıştı. Sonrasında Yusuf Engin'le birliktelik yaşayan sosyal medya fenomeni, yine hüsrana uğradı.

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YouTube fenomeni Danla Biliç ve oyuncu Kaan Yıldırım’dan yeni yılın aşk bombası

27 yaşındaki fenomen, geçtiğimiz günlerde iş insanı Yusuf Engin ile ilişkisini noktaladı. Sessizliğini koruyan çift, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı.

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YouTube fenomeni Danla Biliç ve oyuncu Kaan Yıldırım’dan yeni yılın aşk bombası

PROGRAMDA GÜNDEM OLDU
Seren Serengil, Arto Dalga ve Bircan Bali'nin yorumcu koltuğunda oturduğu Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında, Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Youtuber Danla Bilic'in aşk yaşadığı iddiası gündeme geldi.

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YouTube fenomeni Danla Biliç ve oyuncu Kaan Yıldırım’dan yeni yılın aşk bombası

"ÇOK DA YAKIŞIYORLAR"

Bircan Bali, canlı yayında "Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Danla Bilic sosyal medya hesabından takipleşmeleri dedikoduları beraberinde getirdi. Dedikodular var, duydum. Çok da yakışıyorlar" açıklamasını yaptı.

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YouTube fenomeni Danla Biliç ve oyuncu Kaan Yıldırım’dan yeni yılın aşk bombası

"AYIP OLUR"

Kaan Yıldırım şarkıcı Hadise ile biten ilişkisi sonrası Ağustos 2021'de konuşmuştu.