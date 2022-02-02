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Haberler Galeri Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’i boynunda taşıyor! Akmandil aşkı için 300 bin TL feda etti

Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’i boynunda taşıyor! Akmandil aşkı için 300 bin TL feda etti

Uzun bir zamanın ardından aradığı aşkı Nazım Akmandil'de bulan güzel sunucu Burcu Esmersoy, her paylaşımıyla gündem oluyor. Instagram hesabında 4 milyon takipçisi olan Esmersoy, her yaptığıyla adından sık sık söz ettiriyor. Ünlü sunucunun paylaştığı fotoğrafındaki kolyedeki baş harfleri merak uyandırdı. O kolyenin gizemi çözüldü, Burcu Esmersoy'un genç aşkını boynunda taşıdığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 02.02.2022 15:45 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 15:45
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Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’i boynunda taşıyor!
Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’i boynunda taşıyor!

İş hayatındaki başarısının yanı sıra özel hayatında da hayalini kurduğu mutluluğu yaşayan Burcu Esmersoy, şimdilerde aşkını zirvede yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’i boynunda taşıyor!
Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’i boynunda taşıyor!

2019 yılında Berk Suyabatmaz'dan boşanan Esmersoy, şimdilerde Nazım Akmandil ile aşk yaşıyor.

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Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’i boynunda taşıyor!
Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’i boynunda taşıyor!

Güzel model Burcu Esmersoy, yılbaşı tatili sonrası İstanbul'a döndü.

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Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’i boynunda taşıyor!
Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’i boynunda taşıyor!

DÖNÜŞÜNÜ DUYURDU

Sevgilisi Nazım Akmandil ile birlikte tatil yapan Esmersoy, İstanbul'a döndüğünü yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

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Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’i boynunda taşıyor!
Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’i boynunda taşıyor!

Attığı story'de döndüğünü söyleyen güzel model, "kaçtınız mı sığınaklara, aferin" notunu paylaştı.