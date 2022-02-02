Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’i boynunda taşıyor! Akmandil aşkı için 300 bin TL feda etti

Uzun bir zamanın ardından aradığı aşkı Nazım Akmandil'de bulan güzel sunucu Burcu Esmersoy, her paylaşımıyla gündem oluyor. Instagram hesabında 4 milyon takipçisi olan Esmersoy, her yaptığıyla adından sık sık söz ettiriyor. Ünlü sunucunun paylaştığı fotoğrafındaki kolyedeki baş harfleri merak uyandırdı. O kolyenin gizemi çözüldü, Burcu Esmersoy'un genç aşkını boynunda taşıdığı ortaya çıktı.