Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı’ya hakaretin cezası ağır oldu

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medyadan kendisine ve babasına beddua eden Mehmet Y. adlı şahıstan şikayetçi oldu. Bahçekapılı'nın başvurusu sonucu açılan tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Mehmet Y.'nin 22 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.