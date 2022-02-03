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Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı’ya hakaretin cezası ağır oldu

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medyadan kendisine ve babasına beddua eden Mehmet Y. adlı şahıstan şikayetçi oldu. Bahçekapılı'nın başvurusu sonucu açılan tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Mehmet Y.'nin 22 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Giriş Tarihi: 03.02.2022 09:21
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Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı’ya hakaretin cezası ağır oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Buse Terim Bahçekapılı, şahsına ve babasına hakaret ve beddua eden kişiye tazminat davası açıp 22 bin lira kazandı.

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Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı’ya hakaretin cezası ağır oldu

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, kendisine ve babasına sosyal medya üzerinden beddua eden Mehmet Y. adlı kişiye 60 bin liralık tazminat davası açmıştı. Mahkeme, "İnşallah bebeğinin mezarını ellerinle kazarsın" diyen şahsın tazminat ödemesine hükmetti.

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Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı’ya hakaretin cezası ağır oldu

KÜFÜR VE BEDDUA ETTİ

Önce Fatih Terim'e sinkaflı küfür paylaşımlarında bulunan Mehmet Y. isimli kullanıcı ardından Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya beddua içeren bir yorum yazdı.

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Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı’ya hakaretin cezası ağır oldu

Yazılanı okuyunca şoke olan Buse Terim, babası Fatih Terim ile birlikte avukatı Candaş Gürol aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

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Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı’ya hakaretin cezası ağır oldu

TAZMİNAT ÖDEYECEK

Yaşanan olay sonrası 60 bin lira tazminat talebine bulunan baba-kızın açtığı dava karara bağlandı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Mehmet Y.'nin 22 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.