Onur Bay ile barışan Dilara Aksüyek’ten çoraplı gönderme: 'Abi beni bi' sal'

Dilara Aksüyek ve Onur Bay ayrılığı kısa sürdü. Kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Onur Bay ile yeniden bir araya gelen Aksüyek, önceki gün Cihangir'deydi. Onur Bay'la tekrar barışması sorulan oyuncu, espriyle karışık basın mensuplarına çoraplarını gösterdi.