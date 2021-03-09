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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Onur Bay ile barışan Dilara Aksüyek’ten çoraplı gönderme: 'Abi beni bi' sal' Onur Bay ile barışan Dilara Aksüyek’ten çoraplı gönderme: 'Abi beni bi' sal'
Dilara Aksüyek ve Onur Bay ayrılığı kısa sürdü. Kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Onur Bay ile yeniden bir araya gelen Aksüyek, önceki gün Cihangir'deydi. Onur Bay'la tekrar barışması sorulan oyuncu, espriyle karışık basın mensuplarına çoraplarını gösterdi.
Giriş Tarihi: 09.03.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 08:52
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü köpeğini gezintiye çıkaran oyuncu Dilara Aksüyek (33) yine maskesiz olarak objektiflere yansıdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Etrafında kimse yokken maskesini çıkardığını söyleyen Aksüyek, basın mensupları ile ayaküstü söyleşi yaparken köpeğinin, kedi mamalarını yemeye çalışmasıyla zor anlar yaşadı.
Köpeğini mama kaplarından uzak tutmaya çalışırken bir hayli zorlanan oyuncu, sözün geçtiğimiz günlerde genç sevgilisi Onur Bay'la tekrar barışmasına gelince utangaç tavırlar sergiledi.
ÇORAPLARINI GÖSTERDİ
Basın mensuplarına espriyle karışık üzerinde 'Abi beni bi' sal' yazılı olan çoraplarını göstererek göndermede bulunan Aksüyek "O konulara fazla girmeyelim, fikir ayrılığı olabiliyor" demekle yetindi.
AYRILIK KISA SÜRDÜ
Dilara Aksüyek ile Onur Bay'ın ayrılığı üç hafta sürdü. Geçtiğimiz ay sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkan ve ayrıldıklarını açıklayan ikili, önceki gün Cihangir'de el ele görüntülendi.