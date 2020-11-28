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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yonca Evcimik’e Ahmet Selçuk İlkan’dan sert tepki! Gündem olayım derken… Yonca Evcimik’e Ahmet Selçuk İlkan’dan sert tepki! Gündem olayım derken…
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde çıkardığı 'Ayıp Şeyler' adlı şarkısında cinsiyetçi ifadeler kullanan Yonca Evcimik'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Ünlü söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'dan da Evcimik'e eleştiri geldi. İlkan, "Bu şarkı asla sanat eseri olamaz. Abonesi olduğu adın ve hayvan hakları konusunda kaş yapayım derken göz çıkarmış, gündeme geleyim derken güme gitmiş." dedi.
Giriş Tarihi: 28.11.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 11:44
Cinsiyetçi ifadeler içeren 'Ayıp Şeyler' adlı parçası ile sosyal medyada tepki çeken Yonca Evcimik'e, ünlü söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan da sert çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Evcimik'in, ülkemizin en hassas ve acılı konusu kadına şiddete, estetikten, sanattan çok uzak ve saldırgan bir dille yaklaşmasını eleştiren İlkan şöyle konuştu:
"Bu durum beni de çok üzdü. Farkındalık yaratma gayretinden önce kendi yaptıklarının farkında olması bence daha isabetli olacaktır. Bu basit ama yaralayıcı ve kırıcı sözlerle sanat ve hayat adına ayıp eden öncelikle kendisi olmuş.
Hiciv ve taşlama sanatının da etik ve estetik olma gibi edebi bir kuralı vardır. Aklına geleni gelişigüzel yazmak, söylemek asla bir sanat eseri olamaz."
Ünlü söz yazarı şöyle devam etti: "Evcimik'in hem kadın hem de sanatçı olarak böylesine önemli bir konuya etikten uzak, argo bir dille bandıra bandıra girmesi beni de çok şaşırttı. Kadın ve hayvan hakları konusunda kaş yapayım derken göz çıkarmış, gündeme geleyim derken güme gitmiş."