Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı!

Oyuncu İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Oğulcan Engin'in de testi pozitif çıktı. Hafta sonu İbrahim Büyükak ve Nurdan Büyükak çiftiyle buluşan Engin, test sonucunun çıkmasının ardından bir açıklama yapmadı. Engin'le aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu'nun ikinci kez yaptırdığı test sonucu da merak edilmeye başlandı.