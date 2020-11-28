Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy: Setteki ilk günümde büyülendim!

KÖTÜ ADAM OYNAMAK ZOR İŞTİR

Çağrı Şensoy, Cerkutay karakterini ise "Kötü adam oynamak zor iştir. Tek boyutlu, karikatür olması riski benim için problemdi. Cerkutay'ın farklı, hayal edilmeyen tarafları üzerinde durmaya çalıştım. Senaryo ve tüm tasarım da buna yardımcı oldu. Cerkutay benim için çok eğlenceli, yeni, diri, farklı bir yolculuk oluyor" şeklinde yorumladı.