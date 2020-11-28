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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy: Setteki ilk günümde büyülendim! Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy: Setteki ilk günümde büyülendim!
Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay karakterine hayat veren Çağrı Şensoy, rolüyle ve diziyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kuruluş Osman'a 10'ncu bölümde Moğol komutanı Cerkutay rolüyle dahil olan Şensoy, setteki ilk gününde büyülendiğini söyleyen Şensoy, büyük bir coşku yaşadığını belirtti. Kötü bir karakteri canlandırmanın zor olduğunu söyleyen oyuncu, "Kötü adam oynamak zor iştir. Cerkutay'ın farklı, hayal edilmeyen tarafları üzerinde durmaya çalıştım. Senaryo ve tüm tasarım da buna yardımcı oldu." Dedi. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Çağrı Şensoy'un yaptığı çok özel açıklamalar...
Giriş Tarihi: 28.11.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 13:21
Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Çağrı Şensoy, canlandırdığı Cerkutay karakteri ve diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR İLK GÜNÜM BÜYÜLENEREK GEÇTİ
'Kuruluş Osman'a 10'uncu bölümde Moğol komutanı Cerkutay olarak katılan Çağrı Şensoy, setteki ilk gününü "Emeği ve atmosferi görünce üzerindeki sorumluluk duygusu artıyor. İlk günüm büyülenerek ve izleyerek geçti. Bu ihtişam duygusu büyük bir coşku yarattı bende" sözleriyle anlattı.
KÖTÜ ADAM OYNAMAK ZOR İŞTİR
Çağrı Şensoy, Cerkutay karakterini ise "Kötü adam oynamak zor iştir. Tek boyutlu, karikatür olması riski benim için problemdi. Cerkutay'ın farklı, hayal edilmeyen tarafları üzerinde durmaya çalıştım. Senaryo ve tüm tasarım da buna yardımcı oldu. Cerkutay benim için çok eğlenceli, yeni, diri, farklı bir yolculuk oluyor" şeklinde yorumladı.
İkinci sezonda Cerkutay'ın hikayesinin çok farklı seyrettiğini kaydeden Şensoy, "Bu sezon Cerkutay için çok hareketli bir sezon oluyor. Geyhatu ile karşılaşıp kelleyi vermeden o yolculuğu bitirmeyi başardı. Şimdi Bizans'la berabermiş gibi görünüyor ama Cerkutay bu nereden çıkacağı belli olmaz, her yerden çıkabilir" diyerek 'Kuruluş Osman' seyircisine mesaj gönderdi.