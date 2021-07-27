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Yolun sonu gözüktü! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten La Casa De Papel paylaşımı...
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla izlenen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi bekleniyor. Yayınlanacak yeni sezonda önemli bir isimin diziye veda edeceği konuşuluyor. Hayranları gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten La Casa De Papel paylaşımı...