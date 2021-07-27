Yolun sonu gözüktü! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten La Casa De Papel paylaşımı...

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten La Casa De Papel paylaşımı büyük heyecan yarattı. Yeni sezonun başlama tarihi ise hayranları tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Yapımcılar yaklaşmakta olan diziden yeni bir tanıtım yayınlarken, 'La Casa De Papel' severler için yeni sezonda kötü bir sürpriz bekliyor. Dizinin yeni sezonunda önemli ayrılıkların yaşanabileceği iddiaları sürüyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten La Casa De Papel paylaşımı...