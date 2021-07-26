26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin herkesi şaşırttı! Kimse beklemiyordu
Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ayşe karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yağmur Tanrısevsin, mercek altına alındı. Güzelliği ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Tanrısevsin, başrolü paylaştığı Gökhan Alkan'la aralarındaki uyumla da beğeni topladı. Diziseverler tarafından araştırılan Tanrısevsin'in boyu merak konusu oldu. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin'in boyu...
Giriş Tarihi: 26.07.2021 16:44
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