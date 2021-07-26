Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin herkesi şaşırttı! Kimse beklemiyordu

Kalp Yarası dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Yağmur Tanrısevsin, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Diziseverler tarafından araştırılan Tanrısevsin'in boyu merak konusu oldu. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin başta olmak üzere ünlü isimlerin boyları…



