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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin herkesi şaşırttı! Kimse beklemiyordu

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ayşe karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yağmur Tanrısevsin, mercek altına alındı. Güzelliği ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Tanrısevsin, başrolü paylaştığı Gökhan Alkan'la aralarındaki uyumla da beğeni topladı. Diziseverler tarafından araştırılan Tanrısevsin'in boyu merak konusu oldu. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin'in boyu...

Giriş Tarihi: 26.07.2021 16:44
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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin herkesi şaşırttı! Kimse beklemiyordu

Kalp Yarası dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Yağmur Tanrısevsin, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Diziseverler tarafından araştırılan Tanrısevsin'in boyu merak konusu oldu. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin başta olmak üzere ünlü isimlerin boyları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin herkesi şaşırttı! Kimse beklemiyordu

Oğuzhan Koç - 1.70 m

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin herkesi şaşırttı! Kimse beklemiyordu

Demet Özdemir - 1,7 m

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin herkesi şaşırttı! Kimse beklemiyordu

Birkan Sokullu - 1.87 m

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin herkesi şaşırttı! Kimse beklemiyordu

Hafsanur Sancaktutan - 1.63 m