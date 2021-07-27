27 Temmuz 2021, Salı
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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş evleniyor
Hande Erçel'le evliliğe giden ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandıran Murat Dalkılıç, kısa süre önce Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili yaklaşık 3 aydır ilişkilerini gizli saklı yaşarken Akbaş önceki gün Dalkılıç'ın Çeşme'deki konserinde görüntülenmişti. Her fırsatta baba olmak istediğini belirten Dalkılıç'ın yakın bir zamanda evlilik teklif edeceği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 27.07.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 09:15
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