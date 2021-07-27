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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş evleniyor

Hande Erçel'le evliliğe giden ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandıran Murat Dalkılıç, kısa süre önce Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili yaklaşık 3 aydır ilişkilerini gizli saklı yaşarken Akbaş önceki gün Dalkılıç'ın Çeşme'deki konserinde görüntülenmişti. Her fırsatta baba olmak istediğini belirten Dalkılıç'ın yakın bir zamanda evlilik teklif edeceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.07.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 09:15
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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş evleniyor

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, 3 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz yıl sonlandırmış, ilişkilerinin Dalkılıç'ın çocuk istediği ve Erçel'in buna hazır olmadığını söylemesiyle bittiği iddia edilmişti. Ayrılığın ardından uzun süredir yalnız olan popçu, gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı.

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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş evleniyor

3 AYDIR AŞK YAŞIYORLAR

Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile birliktelik yaşamaya başladı. İkilinin yaklaşık 3 aydır gizli saklı aşk yaşadıkları ortaya çıktı.

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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş evleniyor

İkili, konu hakkında sessiz kalsa da geçtiğimiz günlerde popçunun Çeşme konserinde Akbaş, aşkını en önden izlerken objektiflere takılmıştı.

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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş evleniyor

EVLİLİK KARARI ALDI

Geçtiğimiz gün de sorulan aşk haberlerini yalanlamadan anlamsız bir şekilde tepki gösteren Dalkılıç'ın, Sitare Akbaş'la evlilik planları yaptığı öğrenildi.

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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş evleniyor

Bu planını birkaç yakınıyla da paylaşan popçu, arkadaşlarından gelen "Acele etme birbirinizi iyice tanıyın" tavsiyelerini ise kulak ardı etti. Popçunun çok yakın çevresinden edinilen bilgiye göre yıllardır baba olmayı çok istediğini söyleyen Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş'a yakın zamanda evlilik teklifi yapacak.