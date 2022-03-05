Yolaç Özcan’la aşk yaşayan İrem Helvacıoğlu’dan evlilik açıklaması

"İLK DEFA AYNI PROJEDEYİZ"

Engin Öztürk ile başrolünü paylaştığı, TV8'de yayınlanacak 'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisi hakkında konuşan Helvacıoğlu, "Güzel geçiyor set, Engin'le 2007'den beri tanışıyoruz zaten ama aynı projede ilk defa yer alıyoruz. Bu yüzden bizim için güzel oldu. Umarım güzel bir sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.