05 Mart 2022, Cumartesi
Yolaç Özcan’la aşk yaşayan İrem Helvacıoğlu'dan evlilik açıklaması
Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında gurme Yolaç Özcan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yılbaşında yaptıklar paylaşımla ilişkisini duyuran çift, önceki gece Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti. Yeni dizisinin setinden konsere gelen güzel oyuncu, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusunu cevapladı.
Giriş Tarihi: 05.03.2022 09:52
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