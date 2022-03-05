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Haberler Galeri Yolaç Özcan’la aşk yaşayan İrem Helvacıoğlu'dan evlilik açıklaması

Yolaç Özcan’la aşk yaşayan İrem Helvacıoğlu'dan evlilik açıklaması

Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında gurme Yolaç Özcan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yılbaşında yaptıklar paylaşımla ilişkisini duyuran çift, önceki gece Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti. Yeni dizisinin setinden konsere gelen güzel oyuncu, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusunu cevapladı.

Giriş Tarihi: 05.03.2022 09:52
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Yolaç Özcan’la aşk yaşayan İrem Helvacıoğlu’dan evlilik açıklaması

İrem Helvacıoğlu, sevgilisi Yolaç Özcan ile Cahide Palazio'da sahne alan Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Arkadaşımın doğum günü, bu yüzden geldik" dedi.

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Yolaç Özcan’la aşk yaşayan İrem Helvacıoğlu’dan evlilik açıklaması

"İLK DEFA AYNI PROJEDEYİZ"

Engin Öztürk ile başrolünü paylaştığı, TV8'de yayınlanacak 'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisi hakkında konuşan Helvacıoğlu, "Güzel geçiyor set, Engin'le 2007'den beri tanışıyoruz zaten ama aynı projede ilk defa yer alıyoruz. Bu yüzden bizim için güzel oldu. Umarım güzel bir sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.

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Yolaç Özcan’la aşk yaşayan İrem Helvacıoğlu’dan evlilik açıklaması

"İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Evlilik düşünüp düşünmedikleri sorusuna ise 32 yaşındaki güzel oyuncu, "Bilmem, belki sürpriz olur. Şimdi çok güzel gidiyor ilişkimiz. Olursa öyle bir durum zaten haberiniz olur" yanıtını verdi.

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Yolaç Özcan’la aşk yaşayan İrem Helvacıoğlu’dan evlilik açıklaması

"O KADAR ÇOK YAKIŞMAYAN BİR POZİSYONDAYIM Kİ"

Öte yandan Helvacıoğlu, röportajın ardından "O kadar çok yakışmayan bir pozisyondayım ki, çünkü setten direkt buraya geldim" sözleriyle dikkat çekti.

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Yolaç Özcan’la aşk yaşayan İrem Helvacıoğlu’dan evlilik açıklaması

"SENİ SEVİYORUM KALBİM"

Yolaç Özcan, 2 Şubat'ta 32'inci yaşına giren Helvacıoğlu'nun doğum gününü sosyal medyada kutlamıştı. Oyuncu ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Özcan, gönderisine şu notu yazmıştı: