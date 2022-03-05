Akrep Nalan’ın vasiyeti ortaya çıktı! Mirasının tamamını onlara bıraktı

Vakfın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Sizin için Akrep Nalan, bizim için çocuklarımızın Nalan ablası, güler yüzlü, güzel dostumuz Nalan Açın'ın vefatının üzüntüsü içindeyiz. Sevgiyle, dostlukla, özlemle anıyoruz..." ifadelerine yer verildi.