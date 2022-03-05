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Akrep Nalan’ın vasiyeti ortaya çıktı! Mirasının tamamını onlara bıraktı

'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Fidan Hoca' karakteriyle hafızalara kazınan Akrep Nalan, dün sabah hayatını kaybetti. Gerçek adı Füsun Nalan Açın olan sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğdu. Bugün Bodrum'da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak olan Açın'ın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 05.03.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 10:07
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Akrep Nalan’ın vasiyeti ortaya çıktı! Mirasının tamamını onlara bıraktı

'Akrep Nalan' olarak bilinen Füsun Nalan Açın, Bodrum'daki evinde solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. 67 yaşındaki sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

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Akrep Nalan’ın vasiyeti ortaya çıktı! Mirasının tamamını onlara bıraktı

KÖPEĞİ ARKASINDAN BAKAKALDI

Akrep Nalan'ın cenazesi, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nin aracıyla evinden alınarak Bodrum Belediyesi morguna götürüldü. Öte yandan ünlü sanatçının köpeği Lucy ise olan biteni uzaktan izledi.

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Akrep Nalan’ın vasiyeti ortaya çıktı! Mirasının tamamını onlara bıraktı

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Füsun Nalan Açın için bugün Bodrum'da tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, Adliye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Torba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Akrep Nalan’ın vasiyeti ortaya çıktı! Mirasının tamamını onlara bıraktı

EVİNİ NESİN VAKFI'NA BAĞIŞLAMIŞ

Akrep Nalan etiketi, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yükselirken, sanatçı için bir paylaşım da, 1973 yılında yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı'ndan geldi.

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Akrep Nalan’ın vasiyeti ortaya çıktı! Mirasının tamamını onlara bıraktı

Vakfın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Sizin için Akrep Nalan, bizim için çocuklarımızın Nalan ablası, güler yüzlü, güzel dostumuz Nalan Açın'ın vefatının üzüntüsü içindeyiz. Sevgiyle, dostlukla, özlemle anıyoruz..." ifadelerine yer verildi.