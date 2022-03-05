05 Mart 2022, Cumartesi
Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı’ya Paris’te büyük şok! Son parasını kaptırdı
Oyunculuktaki başarısını dijital ortamda sürdüren Fırat Albayram, eşi Ceyda Kasabalı ile son günlerin en dikkat çeken isimlerinden oldu. Çektikleri videolarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan çift, Paris seyahatinde büyük şok yaşadı. Eyfel Kulesi'ne giden çift, bir sokak satıcısı tarafından dolandırıldı.
Giriş Tarihi: 05.03.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 09:08
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