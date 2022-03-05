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Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı’ya Paris’te büyük şok! Son parasını kaptırdı

Oyunculuktaki başarısını dijital ortamda sürdüren Fırat Albayram, eşi Ceyda Kasabalı ile son günlerin en dikkat çeken isimlerinden oldu. Çektikleri videolarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan çift, Paris seyahatinde büyük şok yaşadı. Eyfel Kulesi'ne giden çift, bir sokak satıcısı tarafından dolandırıldı.

Giriş Tarihi: 05.03.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 09:08
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Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı’ya Paris’te büyük şok! Son parasını kaptırdı

Oyuncu çift Fırat-Ceyda Kasabalı Albayram, son günlerin en dikkat çeken isimlerinden. Rol aldıkları dizilerle adından söz ettiren çift, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi.

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Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı’ya Paris’te büyük şok! Son parasını kaptırdı

Ünlü çift, dizi ve filmlerdeki başarılarını daha sonra dijital ortama da taşımaya karar verdi. Çektikleri eğlenceli videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan karı-koca, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'e tatile gitti. Ancak keyifli başlayan tatil, art arda yaşadıkları ilginç olaylarla unutulmaz anılara dönüştü.

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Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı’ya Paris’te büyük şok! Son parasını kaptırdı

İkili, ilk şoku şehir turu yaptıklarında yaşadı. Girdikleri bir mekanda alışveriş yapmak isterken, güvenlik nedeniyle kredi kartlarının bloke edilmesiyle ne yapacaklarını şaşıran Albayram ve Kasabalı, ellerindeki kısıtlı parayla gezilerine devam etti. Sokaklarda dolaşan çift, macera dolu bir gün geçirdi. Karı koca, daha sonra Eyfel Kulesi'ne çıkmak istedi.

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Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı’ya Paris’te büyük şok! Son parasını kaptırdı

Burada bir sokak satıcısıyla karşılaşan Albayram ile Kasabalı, hayatları boyunca unutmayacakları bir olay yaşadı. Çift, elindeki toplarla şov yapan adamı bir süre izledi. Satıcı, elindeki topları bulan kişiye para vereceğini söyledi ve etrafını saran birkaç kişinin bu şekilde para kazandığını gördü. Albayram da hemen oyuna dahil olmak istedi. Toplamda 150 Euro verdi ve dakikalar içinde bu parayı kaybetti. Sonrasında çift, satıcının etrafındaki kişilerin arkadaşı olduğunu ve yaptıkları bu numarayla insanları dolandırdığını öğrendiler.

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Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı’ya Paris’te büyük şok! Son parasını kaptırdı

'RESMEN TEŞKİLAT OLMUŞLAR'

Fırat Albayram, başlarına gelen talihsiz olayı şu sözlerle dile getirdi: "Bir baktım topu gösterenler parayı kazanıyor. Demek ki kolay diye düşündüm. Meğer orada parayı kazananlar adamın arkadaşlarıymış. Ben de bir anda gaza geldim, 150 Euro kazanacağımı düşündüm ama aksine elimdeki 150 Euro'yu kaptırdım. Resmen teşkilat olmuşlar. Ben de turist hareketi yaptım ve son paramı kaybettim."