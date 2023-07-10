Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Madonna’nın son hali ortaya çıktı

Ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalanan Madonna, New York'taki otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen şarkıcı, günden güne iyileşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Madonna, New York sokaklarında görüntülendi. İşte son hali...