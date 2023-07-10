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Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Madonna’nın son hali ortaya çıktı

Ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalanan Madonna, New York'taki otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen şarkıcı, günden güne iyileşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Madonna, New York sokaklarında görüntülendi. İşte son hali...

Giriş Tarihi: 10.07.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 17:05
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Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Madonna’nın son hali ortaya çıktı

Madonna, 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayan dünya turnesine hazırlandığı dönemde, New York'taki otel odasında tepkisiz halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.

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Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Madonna’nın son hali ortaya çıktı

Ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftasında yoğun bakıma alınarak entübe edilen, ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen efsane şarkıcı Madonna günden güne iyileşiyor.

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Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Madonna’nın son hali ortaya çıktı

64 yaşındaki pop yıldızı, New York sokaklarından görüntülendi.

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Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Madonna’nın son hali ortaya çıktı

Lauren Conlin adlı hayranı, Madonna'nın görüntüsünü TikTok'ta yayınladı.

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Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Madonna’nın son hali ortaya çıktı

Kısa videoda siyah şort ve siyah tişört giymiş halde görülen Madonna, bir arkadaşıyla ayaküstü sohbet etti.