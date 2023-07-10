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Özkan Uğur’un doktorundan duygulandıran sözler! Son anlarını anlattı

Usta sanatçı Özkan Uğur uzun süre mücadele ettiği lenf kanserine bir kez daha yakalanmış, geçtiğimiz cumartesi ise hayatını kaybetmişti. Uğur'un ölümü sevenlerini yasa boğarken yoğun bakım doktorunun veda mesajı okuyanları duygulandırdı. Usta sanatçının son günlerini anlatan doktoru, "Çok teşekkür ederim Özkan abi. Bize zor durumda olmanın kaba olmak için bir bahane olmadığı gösterdiğin için, o anlarında bile saçlarının yıkanıp taranmasından aldığın keyif için, bir an bile hayat sevincini, güler yüzünü ve nezaketini kaybetmediğin için, bu özelliklerinle bizlere yine örnek olduğun için" dedi. İşte o mesaj...

Giriş Tarihi: 10.07.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 16:54
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Özkan Uğur’un doktorundan duygulandıran sözler! Son anlarını anlattı

Özkan Uğur 3 kez yendiği lenf kanserine bir kez daha yakalanmış ve geçen cumartesi öğlen saatlerinde aramızdan ayrılmıştı.

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Özkan Uğur’un doktorundan duygulandıran sözler! Son anlarını anlattı

Yarın saat 11.00'de anısına AKM'de tören düzenlenecek olan usta sanatçı, Taksim Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet'te son yolculuğuna uğurlanacak.

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Özkan Uğur’un doktorundan duygulandıran sözler! Son anlarını anlattı

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Özkan Uğur'la ilgili birçok paylaşım yapılırken yoğun bakım doktoru Aylin İlksöz'ün sözleri yürek yaktı.

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Özkan Uğur’un doktorundan duygulandıran sözler! Son anlarını anlattı

İlksöz, sosyal medya hesabından sanatçının son günlerini anlatarak nezaketi için teşekkür etti.

İşte o mesaj:

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Özkan Uğur’un doktorundan duygulandıran sözler! Son anlarını anlattı

"Yoğun bakımda çalışan bir anestezi doktoru olarak maalesef işimin bir parçası insanlara sevdiklerinin ölüm haberi vermek, bunun en zor olduğu anlardan biri dün Özkan Ugur'un ailesine onun ölüm haberini verdiğim an oldu.