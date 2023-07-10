Özkan Uğur’un doktorundan duygulandıran sözler! Son anlarını anlattı

Usta sanatçı Özkan Uğur uzun süre mücadele ettiği lenf kanserine bir kez daha yakalanmış, geçtiğimiz cumartesi ise hayatını kaybetmişti. Uğur'un ölümü sevenlerini yasa boğarken yoğun bakım doktorunun veda mesajı okuyanları duygulandırdı. Usta sanatçının son günlerini anlatan doktoru, "Çok teşekkür ederim Özkan abi. Bize zor durumda olmanın kaba olmak için bir bahane olmadığı gösterdiğin için, o anlarında bile saçlarının yıkanıp taranmasından aldığın keyif için, bir an bile hayat sevincini, güler yüzünü ve nezaketini kaybetmediğin için, bu özelliklerinle bizlere yine örnek olduğun için" dedi. İşte o mesaj...