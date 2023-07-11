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Mustafa Sandal ve rapçi Uzi birbirine girdi sosyal medya yıkıldı! “Eski köye yenisin”

Ağrı konserine Business Class uçmadığı için katılmadığı iddia edilen rapçi Uzi hakkında çıkan haberlere sosyal medya üzerinden cevap verdi. Asıl sebebin Mustafa Sandal'dan önce çıkmak olduğunu belirten Uzi, "Benim önüme Mustafa Sandal'ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın" dedi. Rapçinin sözlerine Sandal cephesinden yanıt gecikmedi. İkili arasında yaşanan tartışmaya Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman Sandal da dahil oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.07.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 06:55
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Mustafa Sandal ve rapçi Uzi birbirine girdi sosyal medya yıkıldı! “Eski köye yenisin”

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen 'Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde stadyumdaki sahneye çıkan Mustafa Sandal, Zara ve Kadr, binlerce kişiye şarkılarını söyledi. Konseri katılması planlanan rapçi Uzi ise konserde yer almadı.

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Mustafa Sandal ve rapçi Uzi birbirine girdi sosyal medya yıkıldı! “Eski köye yenisin”

UZİ'DEN AÇIKLAMA

Uzi'nin Business Class uçuş olmadığı için Ağrı konserine katılmadığı iddia edilirken; ünlü rapçi ise sosyal medyada yaptığı açıklamada sebebin bu olmadığını söyledi.

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Mustafa Sandal ve rapçi Uzi birbirine girdi sosyal medya yıkıldı! “Eski köye yenisin”

"BENİM ÖNÜME MUSTAFA SANDAL'I ÇIKARAMAZSINIZ"

Uzi'nin açıklamaları şöyle: "Birazdan bize kesilmiş ekonomi biletlerini paylaşacağım kabul etmiş miyiz etmemiş miyiz. Benim önüme Mustafa Sandal'ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın. Sene 2023, kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandal'ı konuşsaydınız neden bu devirde hala son sahneye çıkmak istiyor diye!"

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Mustafa Sandal ve rapçi Uzi birbirine girdi sosyal medya yıkıldı! “Eski köye yenisin”

MUSTAFA SANDAL YANIT VERDİ

Sandal, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta şunları söyledi: "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz.

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Mustafa Sandal ve rapçi Uzi birbirine girdi sosyal medya yıkıldı! “Eski köye yenisin”

"EN İYİ CEVABI HER ZAMAN HALK VERİR"

Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de… Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim."