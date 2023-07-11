11 Temmuz 2023, Salı
Mustafa Sandal ve rapçi Uzi birbirine girdi sosyal medya yıkıldı! “Eski köye yenisin”
Ağrı konserine Business Class uçmadığı için katılmadığı iddia edilen rapçi Uzi hakkında çıkan haberlere sosyal medya üzerinden cevap verdi. Asıl sebebin Mustafa Sandal'dan önce çıkmak olduğunu belirten Uzi, "Benim önüme Mustafa Sandal'ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın" dedi. Rapçinin sözlerine Sandal cephesinden yanıt gecikmedi. İkili arasında yaşanan tartışmaya Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman Sandal da dahil oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.07.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 06:55
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