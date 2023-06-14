14 Haziran 2023, Çarşamba
Yoğun bakıma kaldırılan Şekip Taşpınar’ın eşinden yürek yakan paylaşım! “Hadi uyan”
Kurtlar Vadisi Pusu'da canlandırdığı Cevat rolüyle hafızalara kazınan Şekip Taşpınar yoğun bakıma kaldırıldı. Durumu kritik olan oyuncunun eşi Berna Özdemir, sosyal medyadan yürek yakan bir paylaşım yaptı. Eşine özlemini haykıran Özdemir, "Hepimiz evde seni bekliyoruz, Hadi uyan" dedi.
Giriş Tarihi: 14.06.2023 06:54 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 06:54
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