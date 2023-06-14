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Yoğun bakıma kaldırılan Şekip Taşpınar’ın eşinden yürek yakan paylaşım! “Hadi uyan”

Kurtlar Vadisi Pusu'da canlandırdığı Cevat rolüyle hafızalara kazınan Şekip Taşpınar yoğun bakıma kaldırıldı. Durumu kritik olan oyuncunun eşi Berna Özdemir, sosyal medyadan yürek yakan bir paylaşım yaptı. Eşine özlemini haykıran Özdemir, "Hepimiz evde seni bekliyoruz, Hadi uyan" dedi.

Giriş Tarihi: 14.06.2023 06:54 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 06:54
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Yoğun bakıma kaldırılan Şekip Taşpınar’ın eşinden yürek yakan paylaşım! “Hadi uyan”

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan oyuncu Şekip Taşpınar'dan üzücü haber geldi.

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Yoğun bakıma kaldırılan Şekip Taşpınar’ın eşinden yürek yakan paylaşım! “Hadi uyan”

Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Cevat rolü ile hafızalara kazınan Şekip Taşpınar yoğun bakımda. Ünlü isim, ölüm kalım savaşı veriyor.

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Yoğun bakıma kaldırılan Şekip Taşpınar’ın eşinden yürek yakan paylaşım! “Hadi uyan”

Muğla'da Sıtkı Koçman Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan 54 yaşındaki oyuncunun durumu kritik...

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Yoğun bakıma kaldırılan Şekip Taşpınar’ın eşinden yürek yakan paylaşım! “Hadi uyan”

Oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar, bu zorlu günde, Instagram'da duygusal bir mesaj yayınladı.

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Yoğun bakıma kaldırılan Şekip Taşpınar’ın eşinden yürek yakan paylaşım! “Hadi uyan”

"HEPİMİZ EVDE SENİ BEKLİYORUZ"

Eşine seslenen Özdemir, "Benim canım sevgilim. Hadi artık bak kaç gün oldu sesini duyamıyorum. Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme. Biz olmadan her şey eksik. Sen çok güçlüsün ben bunu biliyorum. O kadar çok seviliyorsun ki tanıdığın tanımadığın tüm insanlar sana tüm güzel enerjilerini ve dualarını yolluyorlar. Minik, Pıtı, Kömür, Beşiktaş, Balım, Asi, Beyak, Coci, Müdür, Tostos ve 'Bu çok küçük ve çok zayıf. Bu ölür benim bunu yaşatmam' lazım diye aldığın, benim onun adını 'Cino' koyduğum çocuklarımız... Hepimiz evde seni bekliyoruz. Senin o güzel şefkatin, merhamet dolu yüreğinden bizi mahrum bırakma sevgilim. Hadi uyan 'Haziranda Ölmek Zor'. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.