Yoğun bakıma kaldırılan Şekip Taşpınar’ın eşinden yürek yakan paylaşım! “Hadi uyan”

"HEPİMİZ EVDE SENİ BEKLİYORUZ"

Eşine seslenen Özdemir, "Benim canım sevgilim. Hadi artık bak kaç gün oldu sesini duyamıyorum. Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme. Biz olmadan her şey eksik. Sen çok güçlüsün ben bunu biliyorum. O kadar çok seviliyorsun ki tanıdığın tanımadığın tüm insanlar sana tüm güzel enerjilerini ve dualarını yolluyorlar. Minik, Pıtı, Kömür, Beşiktaş, Balım, Asi, Beyak, Coci, Müdür, Tostos ve 'Bu çok küçük ve çok zayıf. Bu ölür benim bunu yaşatmam' lazım diye aldığın, benim onun adını 'Cino' koyduğum çocuklarımız... Hepimiz evde seni bekliyoruz. Senin o güzel şefkatin, merhamet dolu yüreğinden bizi mahrum bırakma sevgilim. Hadi uyan 'Haziranda Ölmek Zor'. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.