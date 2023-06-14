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Haberler Galeri Arzum Onan sessizliğini bozdu! Mehmet Aslantuğ’un aşk iddiaları hakkında konuştu

Arzum Onan sessizliğini bozdu! Mehmet Aslantuğ’un aşk iddiaları hakkında konuştu

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz haftalarda sonlandırdı. Boşanma davasına el ele gelen çift hakkında hem boşanma sürecinde hem de sonrasında birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile birliktelik yaşadığı iddiası gündeme geldi. Dün akşam düzenlenen bir davete katılan Arzum Onan çıkan haberler sonrası ilk kez sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 14.06.2023 07:16
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Arzum Onan sessizliğini bozdu! Mehmet Aslantuğ’un aşk iddiaları hakkında konuştu

Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz haftalarda sonlandırdı.

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Arzum Onan sessizliğini bozdu! Mehmet Aslantuğ’un aşk iddiaları hakkında konuştu

EL ELE BOŞANDILAR

Psikolojik şiddet ve ihanet nedeniyle ayrıldıkları iddialarını reddeden çift, boşanma duruşmasına el ele geldi.

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Arzum Onan sessizliğini bozdu! Mehmet Aslantuğ’un aşk iddiaları hakkında konuştu

BOŞANMA SONRASI AŞK İDDİASI

Ayrılığın hemen ardından Mehmet Aslantuğ yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.

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Arzum Onan sessizliğini bozdu! Mehmet Aslantuğ’un aşk iddiaları hakkında konuştu

İş insanı Gözde Akpınar ile aşk dedikodularına karışan Aslantuğ, iddiaları net bir dille yalanladı. Gözde Akpınar'ın da Aslantuğ'la tanışmadığı, avukatıyla tekzip yayınlatmak için harekete geçtiği belirtildi.

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Arzum Onan sessizliğini bozdu! Mehmet Aslantuğ’un aşk iddiaları hakkında konuştu

ARZUM ONAN İLK KEZ KONUŞTU

Tüm bunların ardından Arzum Onan, katıldığı bir davette ilk kez konuştu. Ödül almaya gelen Onan'a eski eşiyle adliyeye el ele gelmesi hatırlatıldı.