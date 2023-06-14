Arzum Onan sessizliğini bozdu! Mehmet Aslantuğ’un aşk iddiaları hakkında konuştu

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz haftalarda sonlandırdı. Boşanma davasına el ele gelen çift hakkında hem boşanma sürecinde hem de sonrasında birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile birliktelik yaşadığı iddiası gündeme geldi. Dün akşam düzenlenen bir davete katılan Arzum Onan çıkan haberler sonrası ilk kez sessizliğini bozdu.