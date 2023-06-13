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Haberler Galeri Survivor 2023 kim, hangi yarışmacı kazandı? Survivor 2023 şampiyon kim oldu? Nefise mi, Özgür mü 1. oldu? Acun Ilıcalı açıklıyor...

Survivor 2023 kim, hangi yarışmacı kazandı? Survivor 2023 şampiyon kim oldu? Nefise mi, Özgür mü 1. oldu? Acun Ilıcalı açıklıyor...

Survivor 2023'te şampiyon olan isim araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2023'te Nefise ve Özgür finale kalan isimler olmuştu. 13 Haziran akşamı gerçekleşen finalde izleyiciler destekledikleri isimlere SMS göndererek destek olmak istiyor. Konu hakkında son gelişmeler sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Survivor 2023 kim, hangi yarışmacı kazandı? Survivor 2023 şampiyon kim oldu? Nefise mi, Özgür mü 1. oldu? Acun Ilıcalı açıklıyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2023 21:55
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Survivor 2023 kim, hangi yarışmacı kazandı? Survivor 2023 şampiyon kim oldu? Nefise mi, Özgür mü 1. oldu? Acun Ilıcalı açıklıyor...

"Survivor 2023 kim, hangi yarışmacı kazandı? Survivor 2023 şampiyon kim oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aylardır devam eden zorlu mücadelede sona gelindi. Dominik'teki mücadele ardından İstanbul'da son bulacak yarışma SMS oylaması ardından açıklanacak. Peki, Survivor 2023 kim, hangi yarışmacı kazandı? Survivor 2023 şampiyon kim oldu? Nefise mi, Özgür mü 1. oldu? Acun Ilıcalı açıklıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor 2023 kim, hangi yarışmacı kazandı? Survivor 2023 şampiyon kim oldu? Nefise mi, Özgür mü 1. oldu? Acun Ilıcalı açıklıyor...

SURVİVOR FİNALE KİM KALDI?

Geçtiğimiz akşam yarı finali gerçekleşen Survivor 2023 finali ile ekranlara geliyor. Yarı finalde yer alan Ertuğ, Yusuf, Nefise ve Özgür SMS oylaması ardından finalin iki ismi belli oldu.

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Survivor 2023 kim, hangi yarışmacı kazandı? Survivor 2023 şampiyon kim oldu? Nefise mi, Özgür mü 1. oldu? Acun Ilıcalı açıklıyor...

İlk etapta şampiyonluk hayallerine veda eden isim Ertuğ oldu. Geriye kalan üçlü için nefesler tutuldu ve SMS sıralamasında finalin isimleri belli oldu:

1. FİNALİST: ÖZGÜR

2. FİNALİST: NEFİSE

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Survivor 2023 kim, hangi yarışmacı kazandı? Survivor 2023 şampiyon kim oldu? Nefise mi, Özgür mü 1. oldu? Acun Ilıcalı açıklıyor...

SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN?

Survivor 2023 finali 13 Haziran Salı günü (bugün) gerçekleşecek. İki aday SMS oylamasına çıkacak ve bu yılın kazananı belli olacak.

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Survivor 2023 kim, hangi yarışmacı kazandı? Survivor 2023 şampiyon kim oldu? Nefise mi, Özgür mü 1. oldu? Acun Ilıcalı açıklıyor...

SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Dominik'te gerçekleşen yarışmaların ardından büyük final Türkiye'de yapılacak. İstanbul Beşiktaş'taki Kuruçeşme Açıkhava finale sahne olacak.