Survivor 2023 kim, hangi yarışmacı kazandı? Survivor 2023 şampiyon kim oldu? Nefise mi, Özgür mü 1. oldu? Acun Ilıcalı açıklıyor...

Survivor 2023'te şampiyon olan isim araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2023'te Nefise ve Özgür finale kalan isimler olmuştu. 13 Haziran akşamı gerçekleşen finalde izleyiciler destekledikleri isimlere SMS göndererek destek olmak istiyor. Konu hakkında son gelişmeler sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Survivor 2023 kim, hangi yarışmacı kazandı? Survivor 2023 şampiyon kim oldu? Nefise mi, Özgür mü 1. oldu? Acun Ilıcalı açıklıyor...