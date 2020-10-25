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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yine Masterchef yine ifşa iddiası! MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 25 Ekim MasterChef elenen isim açıklandı mı? Yine Masterchef yine ifşa iddiası! MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 25 Ekim MasterChef elenen isim açıklandı mı?
MasterChef'te kim elendi, kim gitti? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Didem'in veda ettiği yarışmada bu hafta elenecek isim merak ediliyor. Hafta boyunc oynanan dokunulmazlık ve bireysellik oyunlarını kabeden takımlar eleme adaylarını belirledi. MasterChef'te haftanın eleme adayları böylece Berker, Sefa, Tanya, Emir, Uğur ve Esra oldu. MasterChef'te kim elendi, kim gitti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 25 Ekim MasterChef elenen isim açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 25.10.2020 23:02 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 23:07
MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 25 Ekim MasterChef elenen isim açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef'te her pazar olduğu gibi bu hafta da eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynan dokunulmazlık oyunları sonrasında Sefa, Uğur, Esra, Emir, Tanya, Berker bu haftanın eleme adayları oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? ve 25 Ekim MasterChef elenen isim açıklandı mı? Sorularının cevapları sorguluyor. Merak edilen detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef'ta bu akşam ilk turda safranın başrolde olduğu yemekler yapıldı. İlk turda Emir, Esra ve Sefa en iyi yemekleri yaparak 12'ye kalmayı başardı. Şimdi Tanya, Uğur ve Berker ikinci turda yarışıyorlar.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'nin dokunulmazlık oyunu ile yayınlanan son bölümünde, mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Serhat gecenin ilk eleme adayı olarak Uğur'un ismini verdi.
Mavi takımda yapılan oylamada ise diğer eleme adayı Esra oldu.
MasterChef'te haftanın eleme adayları böylece Berker, Sefa, Tanya, Emir, Uğur ve Esra oldu.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yayınlanan 84. bölümünde kırmızı ve mavi takım Kocaeli'nde bir otomotiv fabrikasına konuk oldu. Şefler dokunulmazlık oyunu için yarışmacılardan Kore mutfağından yemekler yapmasını istedi. Takımlar gecenin menüsünde tteokbokk, chijeu-buldak, bibimbap, gyeranmari ve mandu hazırladı.
50 dakikalık sürenin sonunda yapılan bu yemekler için otomotiv fabrikası çalışanları oylamalarını kullandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef verilen oyları açıkladı ve kazanan takım kırmızı takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.