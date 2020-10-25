MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 25 Ekim MasterChef elenen isim açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef'te her pazar olduğu gibi bu hafta da eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynan dokunulmazlık oyunları sonrasında Sefa, Uğur, Esra, Emir, Tanya, Berker bu haftanın eleme adayları oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? ve 25 Ekim MasterChef elenen isim açıklandı mı? Sorularının cevapları sorguluyor. Merak edilen detaylar haberimizde...