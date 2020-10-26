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Masterchef'te şoke eden veda! Dakikalarca gözyaşı döktü

Sevilen yarışma programı Masterchef'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. 6 yarışmacı elenmemek için ellerinden geleni yaparken final etabında duygusal anlar yaşandı. Yarışmada favori gösterilen yarışmacılardan biri elenmesi herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 09:25
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Masterchef'te şoke eden veda! Dakikalarca gözyaşı döktü

MasterChef'te Eray'ın kaptanı olduğu mavi ve Emir'in kaptanlık yaptığı kırmızı takım yarışmacıları; hafta boyunca dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. 2-1'lik mavi takımın üstünlüğüyle sonuçlanan haftada dört kırmızı, iki mavi takım yarışmacısı eleme oyunu oynadı.

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Masterchef'te şoke eden veda! Dakikalarca gözyaşı döktü

25 Ekim akşamı MasterChef 2020'de eleme gecesi ilk turunda; Emir, Esra, Sefa, Tanya, Berker ve Uğur yaratıcılık oyunu oynadı. Şeflerin safran verdiği yarışmacılar, en iyi yemeği yapmaya çalıştı.

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Masterchef'te şoke eden veda! Dakikalarca gözyaşı döktü

Verilen sürenin bitimi ile şefler yemeklerin tadına baktı. En başarılı üç tabağı açıkladı. Bu isimler Emir, Esra ve Sefa oldu.

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Masterchef'te şoke eden veda! Dakikalarca gözyaşı döktü

Eleme gecesinin final etabında ise Tanya, Berker ve Uğur'dan istenen yemek Danilo Şefin tarifi ile 'Siste Ördek' oldu.

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Masterchef'te şoke eden veda! Dakikalarca gözyaşı döktü

MasterChef Türkiye'den elenecek 10. ismi belirlemek için oynanan eleme finali nefes kesti. Üç yarışmacı da Danilo Şef'in tabağına en yakını yapmak için kıyasıya yarıştığı oyun sonrası şefler elenecek ismi belirledi.