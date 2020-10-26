Masterchef'te şoke eden veda! Dakikalarca gözyaşı döktü

MasterChef'te Eray'ın kaptanı olduğu mavi ve Emir'in kaptanlık yaptığı kırmızı takım yarışmacıları; hafta boyunca dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. 2-1'lik mavi takımın üstünlüğüyle sonuçlanan haftada dört kırmızı, iki mavi takım yarışmacısı eleme oyunu oynadı.

