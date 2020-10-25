Matematik sorusu başına bela oldu! Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümüne matematik sorusu damga vurdu. 3.000 TL'lik soruda basit bir matematik sorusuyla karşılaşan yarışmacı joker kullanmasına rağmen işin içinden çıkamadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılara yöneltilen sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 25.10.2020 01:47 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 01:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL