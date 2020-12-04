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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yılmaz Morgül’den Bülent Ersoy’a ağır gönderme: Şov yapıyor! Yılmaz Morgül’den Bülent Ersoy’a ağır gönderme: Şov yapıyor!
Nişantaşı'nda görüntülenen Yılmaz Morgül'den Bülent Ersoy'a gönderme geldi. Son günlerde yeni aldığı kürklerle gündeme olan ve kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na bağışlayacağını açıklayan Ersoy hakkında konuşan Yılmaz Morgül, "Şova yönelik bir konuşma" dedi.
Giriş Tarihi: 04.12.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 09:01
Yılmaz Morgül, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını cevaplayan Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy'un kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na bağışlayacağını açıklamasına sert tepki gösterdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şarkıcı, "Gidip alışverişe 60 bin TL, kürke 40 bin TL verenler, hava atanlar vardı. Bülent Ersoy'dan bahsediyorum. Sonra gidip 'Asgari ücret alanlara üzülüyorum' diyor. Gitmiş Türkan Saylan Vakfı'na kürk bağışlamaya çalışıyor. Kadınlara, çocuklara, hayvanlara yapılan tüm şiddetlerin karşısındayım."
"Gerçekten öyle bir niyeti olduysa bütün malını mülkünü o vakfa devretseydi ya da bıraksaydı. Dalga geçer gibi hayvanların katledilerek elde edilen kürklerini satacakmış. Orası öyle bir dernek değil. O dernek insanlara her türlü şiddetin karşısında olan bir dernek. Şova yönelik bir konuşma olduğunu kabul ediyorum. İyi niyetli olduğuna inanmak istemiyorum" dedi.
"ÜZERİMDEKİ 40 BİN LİRA DEĞİL, 300 LİRA"
Morgül, isim vermeden Demet Akalın ile Alişan'ı kastederek "Bir de sabah programı yapan bazıları var. İki kelimeyi bir araya getiremiyorlar ama sabah programı yapıyorlar ne hikmetse. Bu arada bana da sabah programı teklifi ve magazin programı teklifi geliyor. Birisini kabul edeceğim" sözleriyle hedef aldı.
"Ben dobra insanım" diyen Morgül, alışverişe çok fazla para harcamadığını anlatıp, "Öyle pahalı alışveriş yapıp 40 bin TL harcamıyorum. Eşofman takımlarına 20 bin TL verenler halkla alay ediyorlar. Yazıklar olsun bizim halkımız bunları alkışlıyor. Bana gelince bakın 65 TL pantolon. Üzerimdeki palto 128 TL, ikinci el almıştım. Kısaca 300 TL'ye giyinip geziyorum" diye konuştu.