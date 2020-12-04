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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan ve Esra'sı Gaye Gürsel arasındaki gerçek! Milyonlar şaşırdı

Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan ve Esra'sı Gaye Gürsel arasındaki gerçek! Milyonlar şaşırdı

Arka Sokaklar dizisine geçtiğimiz günlerde dahil olan Gaye Gürsel, Esra karakterine hayat veriyor. Gürsel'in başarılı oyunculuğu ve güzelliği milyonların dikkatini çekerken, dizide Hüsnü Başkomiser rolünde oynayan Özgür Ozan'la aralarındaki uyum takdir topluyor. Her iki oyuncunun da hayatına dair araştırmalar yapan Arka Sokaklar hayranları gerçeği öğrenince şoke oldu. İşte Arka Sokaklar'ın yıldızları Özgür Ozan ve Gaye Gürsel arasındaki herkesi hayrete düşüren yaş farkı...

Giriş Tarihi: 04.12.2020 06:02 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 06:06
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Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan ve Esra'sı Gaye Gürsel arasındaki gerçek! Milyonlar şaşırdı

Arka Sokaklar dizisine geçtiğimiz günlerde dahil olan Gaye Gürsel ve dizinin demirbaşlarından olan Özgür Ozan arasındaki uyum milyonların dikkatini çekiyor. İkilinin hayatına ilişkin araştırmalarda bulunan hayranları aralarındaki yaş farkını öğrenince oldukça şaşırdı. İşte Gaye Gürsel ve Özgür Ozan başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan ve Esra'sı Gaye Gürsel arasındaki gerçek! Milyonlar şaşırdı

EVRİM ALASYA

2 Ağustos 1979

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Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan ve Esra'sı Gaye Gürsel arasındaki gerçek! Milyonlar şaşırdı

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993

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Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan ve Esra'sı Gaye Gürsel arasındaki gerçek! Milyonlar şaşırdı

MURAT DALKILIÇ
7 Ağustos 1983

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Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan ve Esra'sı Gaye Gürsel arasındaki gerçek! Milyonlar şaşırdı

BURAK ÖZÇİVİT
24 Aralık 1984