Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan ve Esra'sı Gaye Gürsel arasındaki gerçek! Milyonlar şaşırdı

Arka Sokaklar dizisine geçtiğimiz günlerde dahil olan Gaye Gürsel, Esra karakterine hayat veriyor. Gürsel'in başarılı oyunculuğu ve güzelliği milyonların dikkatini çekerken, dizide Hüsnü Başkomiser rolünde oynayan Özgür Ozan'la aralarındaki uyum takdir topluyor. Her iki oyuncunun da hayatına dair araştırmalar yapan Arka Sokaklar hayranları gerçeği öğrenince şoke oldu. İşte Arka Sokaklar'ın yıldızları Özgür Ozan ve Gaye Gürsel arasındaki herkesi hayrete düşüren yaş farkı...

Giriş Tarihi: 04.12.2020 06:02 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 06:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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