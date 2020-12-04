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Haberler Galeri Masterchef’te Uğur'un diskalifiyesi sonrası ipler gerildi! Acun Ilıcalı'dan o iddialara yalanlama

Masterchef’te Uğur'un diskalifiyesi sonrası ipler gerildi! Acun Ilıcalı'dan o iddialara yalanlama

Masterchef'te geçtiğimiz hafta Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesinin ardından sular durulmadı. Yıllar önce attığı tweetler nedeniyle Uğur'un diskalifiye edilmesine tepkiler gelmeye devam ederken Acun Ilıcalı'dan yeni açıklama geldi. Masterchef Uğur'un diskalifiye edilmesi sonrası 10 gün daha çekim yaptınız ifadelerini yalanlayan Ilıcalı'dan sert açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 04.12.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 09:36
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Masterchef’te Uğur'un diskalifiyesi sonrası ipler gerildi! Acun Ilıcalı'dan o iddialara yalanlama

Sevilen yarışma programı Masterchef'te geçtiğimiz günlerde Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye olayı özellikle sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Sevilen yarışmacı 2012 yılında yaptığı paylaşımlar nedeniyle programla aniden ilişkisinin kesilmesi üzerine yarışmanın takipçileri "gençlik hatası" sayılabilirdi şeklinde tepki gösterince kanal sahibi Acun Ilıcalı'dan sert yanıt gecikmedi…

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Masterchef’te Uğur'un diskalifiyesi sonrası ipler gerildi! Acun Ilıcalı'dan o iddialara yalanlama

O İDDİALARI YALANLADI!

Masterchef Uğur'un yarışmadan diskalifiye edilmesi sonrası Acun Ilıcalı, izleyenlerin sert eleştirilerine maruz kalmıştı. Sessizliğini bozan ünlü yapımcı, Diskalifiyeden sonra 10 gün daha çekim yaptınız gibi birçok eleştiriyi yalanlayan bir açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı…

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Masterchef’te Uğur'un diskalifiyesi sonrası ipler gerildi! Acun Ilıcalı'dan o iddialara yalanlama

HEPSİ YALAN

Acun Ilıcalı bir süredir konuyla ilgili açıklama yapmazken sosyal medyada kendisine yönelik eleştiriler sürüyordu. İzleyenler yaşanan olayda Masterchef yarışmacısı Uğur'un hatasının görmezden gelinebileceği yönünde eleştirdiği ve diskalifiye sonrası çekimlerin 10 gün daha devam ettiği gibi ortaya atılan birçok paylaşıma sert şekilde yanıt verdi.

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Masterchef’te Uğur'un diskalifiyesi sonrası ipler gerildi! Acun Ilıcalı'dan o iddialara yalanlama

Tv8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada bu eleştirileri yalanlayarak, Masterchef'in birkaç gün sonra ekranlarda yayınlandığını vurguladı.

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Masterchef’te Uğur'un diskalifiyesi sonrası ipler gerildi! Acun Ilıcalı'dan o iddialara yalanlama

İşte o açıklamaları;

"Diskalifiyeden sonra 10 gün daha çekim yaptınız. YALAN! Canlı yayında elediniz. YALAN! MasterChef Türkiye çekimler gerçekleştikten birkaç gün sonra izleyiciyle buluşuyor, canlı yayınlanan bir program değil, izleyicimiz de bunu bilir."