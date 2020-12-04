Masterchef’te Uğur'un diskalifiyesi sonrası ipler gerildi! Acun Ilıcalı'dan o iddialara yalanlama

HEPSİ YALAN

Acun Ilıcalı bir süredir konuyla ilgili açıklama yapmazken sosyal medyada kendisine yönelik eleştiriler sürüyordu. İzleyenler yaşanan olayda Masterchef yarışmacısı Uğur'un hatasının görmezden gelinebileceği yönünde eleştirdiği ve diskalifiye sonrası çekimlerin 10 gün daha devam ettiği gibi ortaya atılan birçok paylaşıma sert şekilde yanıt verdi.