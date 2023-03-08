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Yılmaz Morgül canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Böyle bir acı yok

Yılmaz Morgül, yeni yıla dakikalar kala annesi Fatma Morgül'ün ölüm haberiyle yıkılmıştı. Annesinin vefatı sonrası zor günler geçiren şarkıcı 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında gözyaşları içinde annesinin ölüm haberini aldığı anı anlattı. Annesinin vefatıyla derin bir acı yaşadığını ifade eden Morgül, "Babamı ve ablamı da kaybetmiştim ama anne acısı gibi başka bir acı yaşamadım" dedi.

Giriş Tarihi: 08.03.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 16:56
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Yılmaz Morgül canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Böyle bir acı yok

Annesinin ölümüyle zor günler geçiren usta sanatçı Yılmaz Morgül, 2. Sayfa programına konuk oldu.

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Yılmaz Morgül canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Böyle bir acı yok

Yaşadığı zor günlerden bahsettiği sırada Morgül gözyaşlarına hakim olamadı. Annesinin ölüm haberini ise konuşmakta güçlük çeken Morgül gözyaşları içinde anlattı.

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Yılmaz Morgül canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Böyle bir acı yok

"BEN ESKİ YILMAZ DEĞİLİM"

Annesini kaybettikten sonra çok üzüldüğünü ifade eden Morgül, "Annemsiz bir Kadınlar Günü'ndeyim. Berat Kandili'nde annem olmadığı için 24 saat ağladım. Ben babamı kaybettim, 40'ını okuturken ablamı kazada kaybettim. Sonra da 19 yaşındaki yeğenimi kaybettim. Çok üzüldüm, acı çektim ama annemin acısı gibi bir acı yaşamadım." dedi.

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Yılmaz Morgül canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Böyle bir acı yok

Psikologdan yardım aldığını söyleyen şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

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Yılmaz Morgül canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Böyle bir acı yok

"28 gün hastanede tedavi gördüm. Çok acı çok... Anne konusunda hassas biriydim. Kefeni sarılı annemi mezara indirdim ve onu oraya bıraktığım günden beri ben eski Yılmaz değilim."