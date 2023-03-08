Yılmaz Morgül canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Böyle bir acı yok

"BEN ESKİ YILMAZ DEĞİLİM"

Annesini kaybettikten sonra çok üzüldüğünü ifade eden Morgül, "Annemsiz bir Kadınlar Günü'ndeyim. Berat Kandili'nde annem olmadığı için 24 saat ağladım. Ben babamı kaybettim, 40'ını okuturken ablamı kazada kaybettim. Sonra da 19 yaşındaki yeğenimi kaybettim. Çok üzüldüm, acı çektim ama annemin acısı gibi bir acı yaşamadım." dedi.