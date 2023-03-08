08 Mart 2023, Çarşamba
Yılmaz Morgül canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Böyle bir acı yok
Yılmaz Morgül, yeni yıla dakikalar kala annesi Fatma Morgül'ün ölüm haberiyle yıkılmıştı. Annesinin vefatı sonrası zor günler geçiren şarkıcı 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında gözyaşları içinde annesinin ölüm haberini aldığı anı anlattı. Annesinin vefatıyla derin bir acı yaşadığını ifade eden Morgül, "Babamı ve ablamı da kaybetmiştim ama anne acısı gibi başka bir acı yaşamadım" dedi.
Giriş Tarihi: 08.03.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 16:56
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