08 Mart 2023, Çarşamba
Müge Anlı’ya yüzleri güldüren hediye! Avukat Rahmi Özkan fotoğrafını çekmeden duramadı: Baş tacısın
Müge Anlı'ya canlı yayında gelen hediye yüzleri güldürdü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla milyonların gönlünü fetheden usta gazeteciye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Özbekistanlı Odina Hakmova adında bir kadın izleyicisinden hediye geldi. "Siz başımızın tacısınız" diyen Özbekistanlı seyirciden gelen el emeği hediyeyi takan Müge Anlı'nın o anları sosyal medyada gündem oldu. Avukat Rahmi Özkan Anlı'nın fotoğrafını çekmeden edemedi.
Giriş Tarihi: 08.03.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 14:27
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