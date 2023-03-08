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Müge Anlı’ya yüzleri güldüren hediye! Avukat Rahmi Özkan fotoğrafını çekmeden duramadı: Baş tacısın

Müge Anlı'ya canlı yayında gelen hediye yüzleri güldürdü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla milyonların gönlünü fetheden usta gazeteciye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Özbekistanlı Odina Hakmova adında bir kadın izleyicisinden hediye geldi. "Siz başımızın tacısınız" diyen Özbekistanlı seyirciden gelen el emeği hediyeyi takan Müge Anlı'nın o anları sosyal medyada gündem oldu. Avukat Rahmi Özkan Anlı'nın fotoğrafını çekmeden edemedi.

Giriş Tarihi: 08.03.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 14:27
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Müge Anlı’ya yüzleri güldüren hediye! Avukat Rahmi Özkan fotoğrafını çekmeden duramadı: Baş tacısın

Usta gazeteci Müge Anlı'ya canlı yayında gelen hediye yüzleri güldü. Avukat Rahmi Özkan fotoğrafını çekmeden duramadı gören hayran kaldı.

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Müge Anlı’ya yüzleri güldüren hediye! Avukat Rahmi Özkan fotoğrafını çekmeden duramadı: Baş tacısın

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Müge Anlı'ya bir kadın izleyicisinden çok anlamlı bir hediye geldi.

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Müge Anlı’ya yüzleri güldüren hediye! Avukat Rahmi Özkan fotoğrafını çekmeden duramadı: Baş tacısın

"Baş tacımızsınız siz bizim" diyen Özbekistanlı Odina Hakmova, Müge Anlı'ya hediyesi ile dikkat çekti.

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Müge Anlı’ya yüzleri güldüren hediye! Avukat Rahmi Özkan fotoğrafını çekmeden duramadı: Baş tacısın

El emeği, ipek işlemeli hediyeyi takan Müge Anlı'nın o hallerini Avukat Rahmi Özkan fotoğraf çekerek kayda aldı.

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Müge Anlı’ya yüzleri güldüren hediye! Avukat Rahmi Özkan fotoğrafını çekmeden duramadı: Baş tacısın

Müge Anlı'nın bu hallerine sosyal medyada, "Çok yakıştı" , "Ne kadar anlamlı bir hediye" yorumları yapıldı.