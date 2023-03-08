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Haberler Galeri Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif estetik mi yaptırdı? İşte eski hali...

Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif estetik mi yaptırdı? İşte eski hali...

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine sahip oldu. Yıllar sonra televizyon yerine YouTube'da yayınlanan program yarışmacılarıyla adından söz ettiriyor. Programın yeni gelin adayı Elif Nur Yel'in kim olduğu merak konusu oldu. Damat adayı Sedat'la inişli çıkışlı bir aşk yaşayan Elif, son olarak estetiksiz haliyle gündem oldu. Peki, Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif'in mesleği ne? İşte, gelin adayı Elif'in eski hali...

Giriş Tarihi: 08.03.2023 22:57 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 22:57
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Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif estetik mi yaptırdı? İşte eski hali...

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Damat ve gelin adaylarıyla adından söz ettiren program Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Son olarak yarışmada Sedat ile tanışma yolunda ilerleyen Elif'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki Kısmetse Olur Elif kimdir? Kısmetse Elif Nur Yel kaç yaşında? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif estetik mi yaptırdı? İşte eski hali...

KISMETSE OLUR ELİF KİMDİR?

Kısmetse Olur Elif, Merve ve Zeyd'in elenmesinin ardından programa katılmıştı. 19 yaşındaki Elif İletişim Fakültesi'nde okuyor. 2 yıl önce İstanbul'da yaşamaya başladı.

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Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif estetik mi yaptırdı? İşte eski hali...

Kısmetse Olur programının gelin adaylarından Elif'in, İnstagram'da @elifnuryeel kullanıcı adıyla 32,9 bin takipçisi bulunmaktadır. Film seyretmek, müzik dinlemek var. 2010 yılında bir çorap markasının reklam filminde oynadı..

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Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif estetik mi yaptırdı? İşte eski hali...

ESTETİKSİZ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Kısmetse Olur evinin gelin adayı Elif'in estetiksiz haline ait olduğu iddia edilen fotoğraf, sosyal medyada olay olmuştu.

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Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif estetik mi yaptırdı? İşte eski hali...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Şeydanur, Simge, Buse, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Ayşenur.