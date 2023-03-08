Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif estetik mi yaptırdı? İşte eski hali...

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine sahip oldu. Yıllar sonra televizyon yerine YouTube'da yayınlanan program yarışmacılarıyla adından söz ettiriyor. Programın yeni gelin adayı Elif Nur Yel'in kim olduğu merak konusu oldu. Damat adayı Sedat'la inişli çıkışlı bir aşk yaşayan Elif, son olarak estetiksiz haliyle gündem oldu. Peki, Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif'in mesleği ne? İşte, gelin adayı Elif'in eski hali...