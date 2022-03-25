Yılmaz Kunt’un ihanetini affeden Sevda Erginci’den evlilik açıklaması

"BAŞKASIYLA NİŞANLI OLDUĞUN HALDE..."

Avukat Seray Öztürk, Kunt'tan geldiğini iddia ettiği mesajlaşları Instagram'da yayınlamıştı. Öztürk, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Yaptığına ne denir? Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun?" mesajını paylaşmıştı.