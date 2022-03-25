25 Mart 2022, Cuma
Yılmaz Kunt’un ihanetini affeden Sevda Erginci’den evlilik açıklaması
Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt, ihanet nedeniyle yollarını ayırmıştı. Bodrum tatilinde büyük şok yaşamış, sevgilisi Kunt'un Seray Öztürk adlı bir avukata attığı mesajlar ifşa olmuştu. Ortaya çıkan mesajların ardından ilişkisini sonlandıran Erginci, ayrılığa daha fazla dayanamayıp barışmıştı. Geçtiğimiz akşam Bebek'te görüntülenen güzel oyuncudan evlilik açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:27
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