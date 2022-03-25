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Yılmaz Kunt’un ihanetini affeden Sevda Erginci’den evlilik açıklaması

Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt, ihanet nedeniyle yollarını ayırmıştı. Bodrum tatilinde büyük şok yaşamış, sevgilisi Kunt'un Seray Öztürk adlı bir avukata attığı mesajlar ifşa olmuştu. Ortaya çıkan mesajların ardından ilişkisini sonlandıran Erginci, ayrılığa daha fazla dayanamayıp barışmıştı. Geçtiğimiz akşam Bebek'te görüntülenen güzel oyuncudan evlilik açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:27
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Yılmaz Kunt’un ihanetini affeden Sevda Erginci’den evlilik açıklaması

Başrolünde yer aldığı 'Elkızı' dizisi final yapan Sevda Erginci, önceki akşam Bebek'teydi. Yılmaz Kunt'un sosyal medyada gündem olan ifşa mesajları sonrası ilişkisini bitirdiği konuşulan oyuncunun, kısa süre sonra barışma kararı alması dikkat çekmişti. Ayrılık sebebi hakkında ilk kez konuşan Erginci, 'evlilik' sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte detaylar...

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Yılmaz Kunt’un ihanetini affeden Sevda Erginci’den evlilik açıklaması

Temmuz 2021'de "Sevda Erginci, evlilik hazırlığı yaptığı, üç yıllık sevgilisi ve meslektaşı Yılmaz Kunt'un ihanetiyle hayatının şokunu yaşadı" şeklindeki haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Yılmaz Kunt’un ihanetini affeden Sevda Erginci’den evlilik açıklaması

"BAŞKASIYLA NİŞANLI OLDUĞUN HALDE..."

Avukat Seray Öztürk, Kunt'tan geldiğini iddia ettiği mesajlaşları Instagram'da yayınlamıştı. Öztürk, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Yaptığına ne denir? Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun?" mesajını paylaşmıştı.

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Yılmaz Kunt’un ihanetini affeden Sevda Erginci’den evlilik açıklaması

'İFŞA AYRILIK GETİRDİ' İDDİASI!

İlerleyen saatlerde Seray Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, hack'lendiğini belirtmişti. Özel mesajların hacker'lar tarafından ifşa edildiğini savunan avukat, yasal yollara başvuracağını ifade etmişti. Çıkan ifşa haberlerinin ardından uzun süredir aşk yaşayan Yılmaz Kunt ve Sevda Erginci, sosyal medyada takipleşmeyi bırakmış ve ilişkilerine nokta koymuştu.

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Yılmaz Kunt’un ihanetini affeden Sevda Erginci’den evlilik açıklaması

İKİ AY SONRA BARIŞTILAR

Ünlü çiftin ayrılığı sadece iki ay sürmüştü. Muğla Akyaka'da bir restoranda yemek yerken görüntülenen oyunculara, İsmail Ege Şaşmaz ve eşi Hande Ünal'ın da eşlik ettiği öğrenilmişti.