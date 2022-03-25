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Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe yeni aracıyla görüntülendi! Fiyatı dudak uçuklattı

Güzel oyuncu Amine Gülşe, 2019 yılında futbolcu Mesut Özil ile nikah masasına oturmuştu. Bir çocuk sahibi olan ve mutluluk pozlarıyla sık sık gündeme gelen Gülşe, Etiler'de görüntülendi. Almanya plakalı aracıyla güzellik merkezine gelen oyuncunun arasının fiyatı dudak uçuklattı. 2 yaşına girecek olan kızı Eda için doğum günü partisi hazırlıkları yaptığını söyleyen Gülşe, Eda'nın en çok babasına benzediğini söyledi. İşte Amine Gülşe'nin kızı Eda ve eşi Mesut Özil ile çok özel açıklamaları...

Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:50
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Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe yeni aracıyla görüntülendi! Fiyatı dudak uçuklattı

Tescilli güzel Amine Gülşe, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları arasında yer alan Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.

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Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe yeni aracıyla görüntülendi! Fiyatı dudak uçuklattı

Güzel oyuncu Amine Gülşe, önceki akşam Etiler'de görüntülendi.

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Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe yeni aracıyla görüntülendi! Fiyatı dudak uçuklattı

Güzellik merkezine Almanya plakalı 15 milyon TL değerindeki Lamborghini Urus marka aracıyla geldi.

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Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe yeni aracıyla görüntülendi! Fiyatı dudak uçuklattı

2 yaşına girecek olan kızı Eda için doğum günü partisi hazırlıkları yaptığını söyleyen Gülşe, Eda'nın en çok babasına benzediğini söyledi. İşte Amine Gülşe'nin kızı Eda ve eşi Mesut Özil ile çok özel açıklamaları...

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Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe yeni aracıyla görüntülendi! Fiyatı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz yıllarda 'beş çocuk istiyorum' açıklamasında bulunan Amine Gülşe'ye bu söylemi hatırlatıldı.