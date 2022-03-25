Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe yeni aracıyla görüntülendi! Fiyatı dudak uçuklattı

Güzel oyuncu Amine Gülşe, 2019 yılında futbolcu Mesut Özil ile nikah masasına oturmuştu. Bir çocuk sahibi olan ve mutluluk pozlarıyla sık sık gündeme gelen Gülşe, Etiler'de görüntülendi. Almanya plakalı aracıyla güzellik merkezine gelen oyuncunun arasının fiyatı dudak uçuklattı. 2 yaşına girecek olan kızı Eda için doğum günü partisi hazırlıkları yaptığını söyleyen Gülşe, Eda'nın en çok babasına benzediğini söyledi. İşte Amine Gülşe'nin kızı Eda ve eşi Mesut Özil ile çok özel açıklamaları...