İrem Derici ve Cem Belevi’nin tatili olaylı bitti! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

İlişkilerine ikinci bir şans veren İrem Derici ile Cem Belevi, adeta ayak basmadık yer bırakmadıkları Amsterdam tatilinden dönüşte ayrıldı! Şehirde aşk fotoğrafları paylaşan ikilinin ayrılık sebebinin ise kaybolan valiz olduğu ortaya çıktı.