25 Mart 2022, Cuma
İrem Derici ve Cem Belevi’nin tatili olaylı bitti! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı
İrem Derici ve Cem Belevi kısa süreli ayrılığın ardından geçtiğimiz aylarda yeniden birliktelik yaşamaya başlamıştı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da giden çift, Derici'nin doğum gününü kutlamış, aşk fotoğraflarını da Instagram'dan paylaşmıştı. Ancak tatil ikiliye yaramadı. İstanbul dönüşü kaybolan valiz yüzünden ilişkilerini bitirdi. İşte sürpriz ayrılığın perde arkası...
Giriş Tarihi: 25.03.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 09:21
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