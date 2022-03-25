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İrem Derici ve Cem Belevi’nin tatili olaylı bitti! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

İrem Derici ve Cem Belevi kısa süreli ayrılığın ardından geçtiğimiz aylarda yeniden birliktelik yaşamaya başlamıştı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da giden çift, Derici'nin doğum gününü kutlamış, aşk fotoğraflarını da Instagram'dan paylaşmıştı. Ancak tatil ikiliye yaramadı. İstanbul dönüşü kaybolan valiz yüzünden ilişkilerini bitirdi. İşte sürpriz ayrılığın perde arkası...

Giriş Tarihi: 25.03.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 09:21
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İrem Derici ve Cem Belevi’nin tatili olaylı bitti! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

İlişkilerine ikinci bir şans veren İrem Derici ile Cem Belevi, adeta ayak basmadık yer bırakmadıkları Amsterdam tatilinden dönüşte ayrıldı! Şehirde aşk fotoğrafları paylaşan ikilinin ayrılık sebebinin ise kaybolan valiz olduğu ortaya çıktı.

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İrem Derici ve Cem Belevi’nin tatili olaylı bitti! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

ARGO KELİMELER AYRILIK GETİRDİ

Derici'nin, İstanbul Havalimanı'nda valizinin başkası tarafından alındığını fark edince, argo kelimeler kullandığı iddia edildi. Şarkıcı, sevgilisinin uyarılarına rağmen sakinleşmeyince, ikili arasında gerginlik başladığı öğrenildi.

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İrem Derici ve Cem Belevi’nin tatili olaylı bitti! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

Derici, havalimanında ayrıldığı sevgilisini Instagram hesabından engelleyip, daha önce paylaştığı fotoğrafları sildi. Belevi de kız arkadaşının hamlesine karşılık, sosyal medya hesaplarından kareleri yayından kaldırdı.

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İrem Derici ve Cem Belevi’nin tatili olaylı bitti! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

"ÇOK FENA ALDATILDIM"

İrem Derici'nin, geçtiğimiz yaz meslektaşı Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili, birkaç ay sonra ilişkisini noktalama kararı almış, birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti.

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İrem Derici ve Cem Belevi’nin tatili olaylı bitti! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

Yaşananların ardından 'İbo Show Yılbaşı Özel'e konuk olan İrem Derici, programdaki itirafıyla gündem olmuştu. Şarkıcı, "3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar" ifadelerini kullanmıştı.