Yılmaz Erdoğan sosyal medyadan yanıt verdi! Dava açacağı iddia edilmişti! Meğer Cansu Taşkın...

İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan, bir süredir hakkında çıkan aşk iddialarıyla gündemde. Usta oyuncunun Cansu Taşkın ile samimi görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Görüntülerin Erdoğan'dan habersiz bir şekilde çekildiği ve izni alınmadan sosyal medyada paylaşıldığı iddia edildi. Cansu Taşkın ve kız kardeşine dava açacağı iddia edilen Erdoğan, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.