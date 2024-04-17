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Haberler Galeri Yılmaz Erdoğan sosyal medyadan yanıt verdi! Dava açacağı iddia edilmişti! Meğer Cansu Taşkın...

Yılmaz Erdoğan sosyal medyadan yanıt verdi! Dava açacağı iddia edilmişti! Meğer Cansu Taşkın...

İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan, bir süredir hakkında çıkan aşk iddialarıyla gündemde. Usta oyuncunun Cansu Taşkın ile samimi görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Görüntülerin Erdoğan'dan habersiz bir şekilde çekildiği ve izni alınmadan sosyal medyada paylaşıldığı iddia edildi. Cansu Taşkın ve kız kardeşine dava açacağı iddia edilen Erdoğan, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 17.04.2024 10:04
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Yılmaz Erdoğan sosyal medyadan yanıt verdi! Dava açacağı iddia edilmişti! Meğer Cansu Taşkın...

Yıllar sonra İnci Taneleri dizisi ile ekranlara dönen 56 yaşındaki ünlü oyuncu, yapımcı ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın arasında yaşanan aşk iddiaları magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

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Yılmaz Erdoğan sosyal medyadan yanıt verdi! Dava açacağı iddia edilmişti! Meğer Cansu Taşkın...

Yılmaz Erdoğan'ın 31 yaşındaki fenomen Cansu Taşkın ile aşk yaşadığına dair iddiaların ortaya atılmasının ardından, Taşkın ve kardeşi Elif Vurgun'un geçtiğimiz haftalarda ikiliye ait samimi görüntüleri sosyal medyada yayınlaması büyük yankı uyandırmıştı.

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Yılmaz Erdoğan sosyal medyadan yanıt verdi! Dava açacağı iddia edilmişti! Meğer Cansu Taşkın...

İkilinin öpüştükleri anlara ait video uzun süre gündem oldu.

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Yılmaz Erdoğan sosyal medyadan yanıt verdi! Dava açacağı iddia edilmişti! Meğer Cansu Taşkın...

Bu süreçte sessizliğini koruyan Yılmaz Erdoğan'ın ise söz konusu video çekilirken kaydedildiğini bilmediği öne sürüldü.

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Yılmaz Erdoğan sosyal medyadan yanıt verdi! Dava açacağı iddia edilmişti! Meğer Cansu Taşkın...

Çekilen diğer pozlardan haberdar olan Erdoğan'ın olan bitene şaşkın ve üzgün olduğu belirtildi.