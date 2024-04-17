Aras Bulut İynemli yeni aşka yelken açtı! Gönlünü Gaddar'ın yıldızına kaptırdı! Takipleştiler...

Son zamanlarda aşk hayatıyla magazin gündemine sıkça konu olan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, 7 yıllık ilişkisinin ardından Bige Önal ile ayrıldıktan sonra sessiz kalmıştı. Ancak özel hayatıyla ilgili sessizliği kısa sürdü. İynemli, gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı. Sosyal medyada karşılıklı takipleşmeleriyle aşk iddialarını güçlendiren İynemli'nin radarına hangi güzelin girdiği merak konusu oldu. İşte yeni aşkı...