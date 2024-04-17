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Haberler Galeri Aras Bulut İynemli yeni aşka yelken açtı! Gönlünü Gaddar'ın yıldızına kaptırdı! Takipleştiler...

Aras Bulut İynemli yeni aşka yelken açtı! Gönlünü Gaddar'ın yıldızına kaptırdı! Takipleştiler...

Son zamanlarda aşk hayatıyla magazin gündemine sıkça konu olan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, 7 yıllık ilişkisinin ardından Bige Önal ile ayrıldıktan sonra sessiz kalmıştı. Ancak özel hayatıyla ilgili sessizliği kısa sürdü. İynemli, gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı. Sosyal medyada karşılıklı takipleşmeleriyle aşk iddialarını güçlendiren İynemli'nin radarına hangi güzelin girdiği merak konusu oldu. İşte yeni aşkı...

Giriş Tarihi: 17.04.2024 09:27
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Aras Bulut İynemli yeni aşka yelken açtı! Gönlünü Gaddar’ın yıldızına kaptırdı! Takipleştiler...

Bige Önal ile yıllar süren lişkisini sonlandıran Aras Bulut İynemli, bu kez radarına bir başka güzeli aldı. Ayrılık sonrası derinden etkilenen Aras Bulut İynemli, sık sık arkadaş gruplarıyla eğlence mekanlarında görülmüştü.

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Aras Bulut İynemli yeni aşka yelken açtı! Gönlünü Gaddar’ın yıldızına kaptırdı! Takipleştiler...

Hatta alkolün etkisiyle yere düşen İynemli'yi 5 arkadaşı omuzlarında taşıyarak dışarı çıkarabilmişti. Tüm bunları geçmişte bırakan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin radarına yeni bir isim girdi.

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Aras Bulut İynemli yeni aşka yelken açtı! Gönlünü Gaddar’ın yıldızına kaptırdı! Takipleştiler...

İkilinin sosyal medyada karşılıklı olarak takipleşmesi de bu iddiaları oldukça güçlendirdi.

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Aras Bulut İynemli yeni aşka yelken açtı! Gönlünü Gaddar’ın yıldızına kaptırdı! Takipleştiler...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oyuncu Aras Bulut İynemli, gönlünü Gaddar dizisinin oyuncusu Buse Meral'e kaptırdı.

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Aras Bulut İynemli yeni aşka yelken açtı! Gönlünü Gaddar’ın yıldızına kaptırdı! Takipleştiler...

Sosyal medyadan birbirini takip etmeye başlayan ve İstanbul'da da görüşmeye devam ettiği konuşulan Aras Bulut İynemli ile Buse Meral şu günlerde birbirini tanıma aşamasında.