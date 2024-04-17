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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Pınar'ı evlenip, Giresun'a yerleşmişti! 42 yaşındaki Pınar Aydın'ın son halini kimse tanıyamıyor...

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı evlenip, Giresun'a yerleşmişti! 42 yaşındaki Pınar Aydın'ın son halini kimse tanıyamıyor...

Ekranların uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, oyuncularıyla sık sık gündem oluyor. Dizide Rıza Baba'nın kızını canlandıran Pınar Aydın ise yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiriyor. Akasya Durağı'nda da rol aldıktan sonra oyunculuğa ve müziğe ara veren ünlü isim, bambaşka bir hayat yaşıyor. İşte, Pınar Aydın'ın son hali...

Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:35
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Arka Sokaklar’ın Pınar’ı evlenip, Giresun’a yerleşmişti! 42 yaşındaki Pınar Aydın’ın son halini kimse tanıyamıyor...

Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızına hayat veren Pınar Aydın, son haliyle herkesi şaşırttı.

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Arka Sokaklar’ın Pınar’ı evlenip, Giresun’a yerleşmişti! 42 yaşındaki Pınar Aydın’ın son halini kimse tanıyamıyor...

2004 yılında Öykü Serter'in sunumuyla ATV'de ekrana gelen Akademi Türkiye ile adını duyurduktan sonra oyunculuk kariyerine başlayan Aydın, Savcının Karısı, Arka Sokaklar, Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul gibi yapımlarda rol aldı.

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Arka Sokaklar’ın Pınar’ı evlenip, Giresun’a yerleşmişti! 42 yaşındaki Pınar Aydın’ın son halini kimse tanıyamıyor...

Oyunculuğu bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Aydın, evlenip Giresun'a yerleşmişti.

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Arka Sokaklar’ın Pınar’ı evlenip, Giresun’a yerleşmişti! 42 yaşındaki Pınar Aydın’ın son halini kimse tanıyamıyor...

Şimdilerde iki çocuk annesi olan ünlü isim, uzun bir aradan sonra sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte Pınar Aydın'ın son hali...

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Arka Sokaklar’ın Pınar’ı evlenip, Giresun’a yerleşmişti! 42 yaşındaki Pınar Aydın’ın son halini kimse tanıyamıyor...

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