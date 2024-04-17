Arka Sokaklar'ın Pınar'ı evlenip, Giresun'a yerleşmişti! 42 yaşındaki Pınar Aydın'ın son halini kimse tanıyamıyor...

Ekranların uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, oyuncularıyla sık sık gündem oluyor. Dizide Rıza Baba'nın kızını canlandıran Pınar Aydın ise yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiriyor. Akasya Durağı'nda da rol aldıktan sonra oyunculuğa ve müziğe ara veren ünlü isim, bambaşka bir hayat yaşıyor. İşte, Pınar Aydın'ın son hali...