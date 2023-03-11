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Yıllık 7 milyon euro kazanan Mauro Icardi’nin kapısına haciz memurları gitti

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin kapısına haciz memurları dayandı! Wanda Nara ile çalkantılı hayatıyla gündemden düşmeyen Icardi, Levent'teki lüks rezidansının karşı dairesini eşi ve çocukları için tutmuştu. Yıllık kazandığı 7 milyon liraya rağmen ev kirasını ödemeyen futbolcu, ev sahibinin şikayeti sonrası kapısında haciz memurlarını buldu.

Giriş Tarihi: 11.03.2023 09:18
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Yıllık 7 milyon euro kazanan Mauro Icardi’nin kapısına haciz memurları gitti

Sezon başında PSG'den Galatasaray'a kiralık olarak gelen Mauro Icardi, özel hayatındaki skandallarıyla gündemden düşmüyor...

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Yıllık 7 milyon euro kazanan Mauro Icardi’nin kapısına haciz memurları gitti

2014'ten beri evli olduğu Wanda Nara ile aşkını bir dargın bir barışık sürdüren Arjantinli yıldızın adı birçok Türk güzelle de anıldı.

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Yıllık 7 milyon euro kazanan Mauro Icardi’nin kapısına haciz memurları gitti

Takvim'in haberine göre; Güzel yengenin de adı ihanet haberlerine karışırken ikili, İstanbul'da aynı rezidansta fakat farklı dairelerde yaşama kararı alarak da gündem olmuştu.

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Yıllık 7 milyon euro kazanan Mauro Icardi’nin kapısına haciz memurları gitti

Karşılıklı iki daireyi kiralayan Icardi, böylece Wanda Nara'dan olan iki, eşinin eski evliliğinden olan üç çocuğu olmak üzere toplam beş çocukla daha rahat etmeyi hedeflemişti.

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Yıllık 7 milyon euro kazanan Mauro Icardi’nin kapısına haciz memurları gitti

1 MİLYON 150 BİN TL BORÇLU

Icardi'nin 15 bin dolar olan rezidans dairesinin kirasını Galatasaray Kulübü üstlenirken Wanda Nara'ya ait olan dairenin kirası ise yıldız futbolcuya aitti.