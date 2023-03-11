11 Mart 2023, Cumartesi
Yıllık 7 milyon euro kazanan Mauro Icardi’nin kapısına haciz memurları gitti
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin kapısına haciz memurları dayandı! Wanda Nara ile çalkantılı hayatıyla gündemden düşmeyen Icardi, Levent'teki lüks rezidansının karşı dairesini eşi ve çocukları için tutmuştu. Yıllık kazandığı 7 milyon liraya rağmen ev kirasını ödemeyen futbolcu, ev sahibinin şikayeti sonrası kapısında haciz memurlarını buldu.
Giriş Tarihi: 11.03.2023 09:18
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