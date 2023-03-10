AİLE 2.BÖLÜM ne zaman? Aile dizisi 2.bölüm fragmanı çıktı mı, nereden izlenir?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, ilk bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı yapımın yeni bölüm 2.yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Her salı akşamı yayınlanacak olan Aile dizisi reytinglerde en iyi açılışı yaptı. Aile 2. bölüm fragmanı ise izleyiciler tarafından paylaşıldı. Peki, Aile dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, yeni bölüm hakkında merak edilenler...