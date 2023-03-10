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AİLE 2.BÖLÜM ne zaman? Aile dizisi 2.bölüm fragmanı çıktı mı, nereden izlenir?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, ilk bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı yapımın yeni bölüm 2.yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Her salı akşamı yayınlanacak olan Aile dizisi reytinglerde en iyi açılışı yaptı. Aile 2. bölüm fragmanı ise izleyiciler tarafından paylaşıldı. Peki, Aile dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, yeni bölüm hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10.03.2023 17:07
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AİLE 2.BÖLÜM ne zaman? Aile dizisi 2.bölüm fragmanı çıktı mı, nereden izlenir?

Ekranlarının yeni yapımı Aile, ilk yayın günüyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisi, izleyiciler tarafından beğeni topladı. Her hafta Salı günü ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölüm gragmanı merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi 2.bölüm ne zaman? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AİLE 2.BÖLÜM ne zaman? Aile dizisi 2.bölüm fragmanı çıktı mı, nereden izlenir?

AİLE DİZİSİ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aile'nin 2. bölümünde, Devin'in Aslan'a "Bizim gibi iki tane ruh hastasının bir arada mutlu olmasının imkanı yok!" dediği anların dikkat çektiği tanıtımda, ikili özel bir davete katılıyor.

AİLE DİZİSİ 2.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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AİLE 2.BÖLÜM ne zaman? Aile dizisi 2.bölüm fragmanı çıktı mı, nereden izlenir?

Aslan ve Devin'in geçirdiği romantik akşamın sonunda neler yaşayacağı merakla beklenirken, çiftin uyumu herkesi büyülüyor.

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AİLE 2.BÖLÜM ne zaman? Aile dizisi 2.bölüm fragmanı çıktı mı, nereden izlenir?

Aslan'ın, 'sen benim için önemlisin o yüzden senin üzülmeni istemiyorum' sözlerinin ardından Devin sinirlenerek 'Sen kimsin beni üzeceksin?' dedi. Bunun üzerine çiftin arasında gerilim yaşandı.

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AİLE 2.BÖLÜM ne zaman? Aile dizisi 2.bölüm fragmanı çıktı mı, nereden izlenir?

Aslan'ın annesinin devin hakkında olumsuz konuçmalarının ardından ipler gerilir.