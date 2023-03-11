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Seda Bakan evin her yerine düdük koydu: Kendime gelemiyorum

Seda Bakan Bebek'te alışveriş yaparken görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, deprem nedeniyle kendisine gelemediğini belirtti. 1999 depreminde Düzce'de olduğunu ve sert bir şekilde yaşadığını belirten Bakan, "Geceleri uyuyamıyorum; evin her yerinde düdük, fener var. Yataklarımızın kenarlarına sularımızı koyduk" dedi.

Giriş Tarihi: 11.03.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 10:17
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Seda Bakan evin her yerine düdük koydu: Kendime gelemiyorum

Seda Bakan önceki gün Bebek'te mutfak alışverişine çıktı, markete, manava gitti.

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Seda Bakan evin her yerine düdük koydu: Kendime gelemiyorum

Oyuncu deprem sonrası bir türlü kendine gelemediğini belirtti. "Büyük bir psikolojik buhran içindeyiz."

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Seda Bakan evin her yerine düdük koydu: Kendime gelemiyorum

"Geceleri uyuyamıyorum; evin her yerinde düdük, fener var. Yataklarımızın kenarlarına sularımızı koyduk".

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Seda Bakan evin her yerine düdük koydu: Kendime gelemiyorum

"Bizim ev çok eski değil ama gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz" dedi.

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Seda Bakan evin her yerine düdük koydu: Kendime gelemiyorum

Deprem nedeniyle kendine gelemediğini söyleyen oyuncu, "Büyük bir psikolojik buhran içindeyiz. Onları düşündükçe etkileniyorum. 1999 depreminde Düzce'deydim. Biz de çok sert bir şekilde yaşadık. Hatta benim okulumun bir bölümü yıkılmıştı. Depremin ne demek olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.