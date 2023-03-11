11 Mart 2023, Cumartesi
Seda Bakan evin her yerine düdük koydu: Kendime gelemiyorum
Seda Bakan Bebek'te alışveriş yaparken görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, deprem nedeniyle kendisine gelemediğini belirtti. 1999 depreminde Düzce'de olduğunu ve sert bir şekilde yaşadığını belirten Bakan, "Geceleri uyuyamıyorum; evin her yerinde düdük, fener var. Yataklarımızın kenarlarına sularımızı koyduk" dedi.
Giriş Tarihi: 11.03.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 10:17
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13