Seda Bakan evin her yerine düdük koydu: Kendime gelemiyorum

Deprem nedeniyle kendine gelemediğini söyleyen oyuncu, "Büyük bir psikolojik buhran içindeyiz. Onları düşündükçe etkileniyorum. 1999 depreminde Düzce'deydim. Biz de çok sert bir şekilde yaşadık. Hatta benim okulumun bir bölümü yıkılmıştı. Depremin ne demek olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.