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Yıllar acımadı! Doktorlar'ın çapkın cerrahı Arslan İbrahimoğlu tanınmaz halde

Kutsi, Yasemin Özilhan, Leyla Göksun ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerin başrolünde olduğu Doktorlar dizisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. 2011 yılında final yapan dizi şimdilerde oyuncularının son halleriyle gündeme geliyor. Özellikle dizinin çapkın cerrahı Arslan'a hayat eren Devrim Nas, yıllar içindeki değişimiyle 'yok artık' dedirtti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.01.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 10:23
Yıllar acımadı! Doktorlar’ın çapkın cerrahı Arslan İbrahimoğlu tanınmaz halde

2000'li yıllara damga vuran "Doktorlar" dizisi, hala hafızalardaki yerini koruyor... 2011 yılında final yapan dizi, başrollerinde Kutsi, Yasemin Özilhan, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nu buluşturmuştu.

Yıllar acımadı! Doktorlar’ın çapkın cerrahı Arslan İbrahimoğlu tanınmaz halde

Grey's Anatomy dizisinden uyarlanan Doktorlar, hastane ortamında geçen dramatik ve romantik hikayelerle izleyicinin ilgisini çekmişti.

Yıllar acımadı! Doktorlar’ın çapkın cerrahı Arslan İbrahimoğlu tanınmaz halde

Dizide Doktor Levent, Ela, Suat, Zenan, Hasan, Jülide gibi unutulmaz karakterlerin yanı sıra, Arslan karakteriyle Devrim Nas da dikkatleri üzerine çekmişti.

Yıllar acımadı! Doktorlar’ın çapkın cerrahı Arslan İbrahimoğlu tanınmaz halde

Plastik cerrah Arslan İbrahimoğlu, duygusal bir bağ kurma konusunda pek istekli olmayan, çapkın ve açık sözlü kişiliğiyle seyirciler tarafından hatırlanıyor.

Yıllar acımadı! Doktorlar’ın çapkın cerrahı Arslan İbrahimoğlu tanınmaz halde

SON HALİ "YOK ARTIK" DEDİRTTİ

Ünlü oyuncu bu kez de son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Yaz Evi, Osman Amcanın Elleri, Bizim Aile, Ruhsar, İkinci Bahar, Zeybek Ateşi, Melekler Adası, Sis Ve Gece, Mavi Gözlü Dev, Ece, Makber, Karakol gibi birçok yapımda rol alan Devrim Nas'ın yıllar içindeki değişimini görenler, "Yaşlanmış", "Yıllar ona da acımamış" gibi yorumlar yaptı.

Yıllar acımadı! Doktorlar’ın çapkın cerrahı Arslan İbrahimoğlu tanınmaz halde

DEVRİM NAS'IN EŞİ SEVİL DELİN

Yıllar acımadı! Doktorlar’ın çapkın cerrahı Arslan İbrahimoğlu tanınmaz halde

DEVRİM NAS'IN SON HALİ

Yıllar acımadı! Doktorlar’ın çapkın cerrahı Arslan İbrahimoğlu tanınmaz halde

DEVRİM NAS'IN SON HALİ