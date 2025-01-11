Yıllar acımadı! Doktorlar’ın çapkın cerrahı Arslan İbrahimoğlu tanınmaz halde

SON HALİ "YOK ARTIK" DEDİRTTİ

Ünlü oyuncu bu kez de son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Yaz Evi, Osman Amcanın Elleri, Bizim Aile, Ruhsar, İkinci Bahar, Zeybek Ateşi, Melekler Adası, Sis Ve Gece, Mavi Gözlü Dev, Ece, Makber, Karakol gibi birçok yapımda rol alan Devrim Nas'ın yıllar içindeki değişimini görenler, "Yaşlanmış", "Yıllar ona da acımamış" gibi yorumlar yaptı.