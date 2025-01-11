11 Ocak 2025, Cumartesi
Yıllar acımadı! Doktorlar'ın çapkın cerrahı Arslan İbrahimoğlu tanınmaz halde
Kutsi, Yasemin Özilhan, Leyla Göksun ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerin başrolünde olduğu Doktorlar dizisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. 2011 yılında final yapan dizi şimdilerde oyuncularının son halleriyle gündeme geliyor. Özellikle dizinin çapkın cerrahı Arslan'a hayat eren Devrim Nas, yıllar içindeki değişimiyle 'yok artık' dedirtti.
Giriş Tarihi: 11.01.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 10:23