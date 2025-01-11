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Melike Şahin O Ses Türkiye jürisi mi oldu? 4. koltuğa sürpriz isim...

O Ses Türkiye 2025 için geri saym başlarken, yeni sezonda jüri koltuğunda oturacak ünlü isimler de netleşti. Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin yanı sıra, bu sezon ilk kez jüri koltuğuna oturacak bir ünlü isim daha katılıyor. Sosyal medyada çıkan haberlerin ardından birçok kişi 'Melike Şahin O Ses Türkiye jürisi mi oldu?' sorusunu sorguluyor. İşte cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.01.2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 12:16
Melike Şahin O Ses Türkiye jürisi mi oldu? 4. koltuğa sürpriz isim...

O Ses Türkiye yarışması, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor...

Melike Şahin O Ses Türkiye jürisi mi oldu? 4. koltuğa sürpriz isim...

O ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde, yeni sezon müjdesi gelmişti. Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin jüri koltuğuna oturacağı yeni sezonda, dördüncü jüri üyesinin kim olacağı ise merak ediliyordu.

Melike Şahin O Ses Türkiye jürisi mi oldu? 4. koltuğa sürpriz isim...

2. Sayfa'nın haberine göre O Ses Türkiye'nin dördüncü jürisi Melike Şahin olacak.

Melike Şahin O Ses Türkiye jürisi mi oldu? 4. koltuğa sürpriz isim...

Bunun üzerine "Melike Şahin kimdir?" sorusu da sosyal medyada sorgulanmaya başladı.

Melike Şahin O Ses Türkiye jürisi mi oldu? 4. koltuğa sürpriz isim...

MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

Müzik dünyasında iyi bir çıkış yakalayan ve şarkılarıyla beğeni kazanan şarkıcı Melike Şahin, 1989 yılında dünyaya geldi.

Melike Şahin O Ses Türkiye jürisi mi oldu? 4. koltuğa sürpriz isim...

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 2012'de mezun olan Melike Şahin, 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı. Sonrasında solo kariyerine başlayan "Diva Bebe" lakaplı Şahin, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor.

Melike Şahin O Ses Türkiye jürisi mi oldu? 4. koltuğa sürpriz isim...

Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar, Olur Mu, Canın Beni Çekti gibi şarkılarıyla tanınan Melike Şahin, 2023 yılında uzun yıllardır aşk yaşadığı Sedat Arpalık ile dünyaevine girdi.

Öte yandan O Ses Türkiye, son olarak 2022 yılında ekrana gelmiş ve şampiyon Hasan Koçak olmuştu.