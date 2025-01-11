11 Ocak 2025, Cumartesi
Melike Şahin O Ses Türkiye jürisi mi oldu? 4. koltuğa sürpriz isim...
O Ses Türkiye 2025 için geri saym başlarken, yeni sezonda jüri koltuğunda oturacak ünlü isimler de netleşti. Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin yanı sıra, bu sezon ilk kez jüri koltuğuna oturacak bir ünlü isim daha katılıyor. Sosyal medyada çıkan haberlerin ardından birçok kişi 'Melike Şahin O Ses Türkiye jürisi mi oldu?' sorusunu sorguluyor. İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 11.01.2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 12:16