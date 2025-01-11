Melike Şahin O Ses Türkiye jürisi mi oldu? 4. koltuğa sürpriz isim...

Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar, Olur Mu, Canın Beni Çekti gibi şarkılarıyla tanınan Melike Şahin, 2023 yılında uzun yıllardır aşk yaşadığı Sedat Arpalık ile dünyaevine girdi.

Öte yandan O Ses Türkiye, son olarak 2022 yılında ekrana gelmiş ve şampiyon Hasan Koçak olmuştu.