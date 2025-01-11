Ayşe Barım olayı: Ünlüler isyan etti! "Ayaklar altına aldınız"

"ÖZGÜVENİMİ YIKTILAR"

Melisa Sözen: "Bu sektörde kimse tekelleşme problemi olmadığını söyleyemez. Yapımcılara aynı isimlerin dayatıldığı, kimi oyuncular için 'onu oynatırsan o zaman bizden bu ismi alamazsın' tehditlerinin yapıldığı bir düzen kabul edilemez. Bu güç oyunları sadece projeleri değil, oyuncuların kariyerlerini yönetirken onları kendine muhtaç etmeyi de içeriyor. 20'li yaşlarında 'Artık anne oynamaya hazırlan' diyerek psikolojik olarak güçsüzleştirilmeyi de, 'Şu yapımcı senin enerjini beğenmiyor, ben olmasam bu işi alamazdın' gibi cümleler kurarak özgüven parçalayıp kendine muhtaç etmeyi de içeriyor. Artık herkesin şapkasını önüne koyarak bu sektördeki tekelleşmeyi de zorbalığı da kabullenmesi ve sorunu çözmeye odaklanması lazım."