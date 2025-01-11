11 Ocak 2025, Cumartesi
Ayşe Barım olayı: Ünlüler isyan etti! "Ayaklar altına aldınız"
ID İletişim, kurucu ortağı Ayşe Barım ve oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini korurken, Barım'a İstanbul Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Dizi sektöründeki 'tekelleşme' meselesi sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Birçok ünlü oyuncu, sektördeki bu adaletsizliklere karşı seslerini duyurmak amacıyla açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 11.01.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 09:54