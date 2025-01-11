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Ayşe Barım olayı: Ünlüler isyan etti! "Ayaklar altına aldınız"

ID İletişim, kurucu ortağı Ayşe Barım ve oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini korurken, Barım'a İstanbul Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Dizi sektöründeki 'tekelleşme' meselesi sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Birçok ünlü oyuncu, sektördeki bu adaletsizliklere karşı seslerini duyurmak amacıyla açıklamalarda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.01.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 09:54
Ayşe Barım olayı: Ünlüler isyan etti! Ayaklar altına aldınız

Rekabet Kurumu'nun menajerlik şirketleri ve cast ajanslarıyla ilgili 'tekelleşme' iddialarına dayanan soruşturma başlatması, dizi ve sinema sektöründe büyük bir tartışma yarattı.

Ayşe Barım olayı: Ünlüler isyan etti! Ayaklar altına aldınız

Bu gelişmenin ardından, ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım ve oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddialar ise sektörde fırtınalar kopardı. Rekabet Kurulu, dizi ve film sektörüyle bağlantılı 21 şirkete soruşturma başlattı. Bu gelişme sanat dünyası ve sosyal medyada memnuniyetle karşılandı.

Ayşe Barım olayı: Ünlüler isyan etti! Ayaklar altına aldınız

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Ltd Şti sahibi, Serenay Sarıkaya ve çok sayıda ünlünün menajerliğini üstlenen Ayşe Barım hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Ayşe Barım olayı: Ünlüler isyan etti! Ayaklar altına aldınız

İŞ ADAMINDAN 5 MİLYON EURO ALDI

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, ünlü menajer Ayşe Barım, bir kadın oyuncuyu, eşcinsel bir şarkıcıyla sevgili gibi göstermek karşılığında şarkıcının sevgilisi olan iş insanından 5 milyon euro aldı. Bu olay, sanat camiasında uzun süredir bilinen bir sır olmasına rağmen, ilk kez geniş bir kitleye ulaşarak büyük bir yankı uyandırdı.

Ayşe Barım olayı: Ünlüler isyan etti! Ayaklar altına aldınız

BARIM'DAN ÜNLÜ ŞARKICIYA KARİYER PLANI

İddialara göre, menajer Ayşe Barım, sektördeki güçlü konumunu kullanarak, ünlü bir şarkıcının kariyerini yeniden şekillendirmek için bir plan yaptı. Bu plan kapsamında, milyonlarca kadın hayranı olan şarkıcıya "erkeksi bir imaj" kazandırmak için, menajerin ajansındaki bir kadın oyuncuyla "ilişkideymiş" gibi gösterildi. Bu süreçte, şarkıcının gerçek sevgilisi olan iş insanından alınan paralar imaj çalışmasında için kullanıldı. Daha sonra, plan gereği bu kurgusal ilişkinin "ayrılık" haberleriyle sonlandırılması öngörülüyordu.

Ayşe Barım olayı: Ünlüler isyan etti! Ayaklar altına aldınız

Bu iddiaların ardından bazı ünlüler Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'ya destek çıkarken, bazıları da sektörde yaşanan skandalları ifşa etmeye başladı. Ünlü oyuncular, sektördeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

Ayşe Barım olayı: Ünlüler isyan etti! Ayaklar altına aldınız

Nedim Saban: "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında. Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım tarifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı."

Ayşe Barım olayı: Ünlüler isyan etti! Ayaklar altına aldınız

"MESLEĞİ AYAKLAR ALTINA ALDINIZ"

Sedef Şahin: "Yıllardır söylüyoruz. Malumun ilanı bu! İşin kötüsü karar mercii kişilerin sektördeki herkesi böyle zannetmesi ve öyle yaklaşmaları... İyi niyetli, bu işi yapmak için gençliğini harcayan, çırpınan insanların kalbini çok kırdınız. Çok ah aldınız çok. Arsızsınız, yüzsüzsünüz! Hak ediyor muyum diye sorgulamıyorsunuz bile. Mesleği ayaklar altına aldınız."

Ayşe Barım olayı: Ünlüler isyan etti! Ayaklar altına aldınız

Rabia Soytürk: "Burada önemli olan tek şey tekelleşme yani sektörün belli başlı insanlar tarafından domine edilmesi. Kendi oyuncuları dışında kimseye makul bir iş bulma şansı bırakmamaları. Ortada yıllardır birçok oyuncuyu, yönetmeni, senaristi ve çalışanı mağdur eden bir sorun var."

Ayşe Barım olayı: Ünlüler isyan etti! Ayaklar altına aldınız

Deniz Işın: "Bu insanlar bizzat işlerime engel olmaya kalktı. Tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kestiler. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak ses çıkarmak gerek. Kim kime peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı."

Ayşe Barım olayı: Ünlüler isyan etti! Ayaklar altına aldınız

"ÖZGÜVENİMİ YIKTILAR"

Melisa Sözen: "Bu sektörde kimse tekelleşme problemi olmadığını söyleyemez. Yapımcılara aynı isimlerin dayatıldığı, kimi oyuncular için 'onu oynatırsan o zaman bizden bu ismi alamazsın' tehditlerinin yapıldığı bir düzen kabul edilemez. Bu güç oyunları sadece projeleri değil, oyuncuların kariyerlerini yönetirken onları kendine muhtaç etmeyi de içeriyor. 20'li yaşlarında 'Artık anne oynamaya hazırlan' diyerek psikolojik olarak güçsüzleştirilmeyi de, 'Şu yapımcı senin enerjini beğenmiyor, ben olmasam bu işi alamazdın' gibi cümleler kurarak özgüven parçalayıp kendine muhtaç etmeyi de içeriyor. Artık herkesin şapkasını önüne koyarak bu sektördeki tekelleşmeyi de zorbalığı da kabullenmesi ve sorunu çözmeye odaklanması lazım."

Ayşe Barım olayı: Ünlüler isyan etti! Ayaklar altına aldınız

Gözde Türker: "Bir dizi için bir karakter vardı. Karakterin küçüklüğü sarışın, mavi gözlü ve beyaz tenli. Anneme gösterdim, çocukluk fotoğrafım sandı. Büyüklüğü için audition vermiştim, yönetmen de tamam dedi fakat sonra kara kaşlı, kara gözlü birini seçtiler. Seçilen kişi başrol oyuncusuyla aynı menajerlik şirketindeymiş ve yapımcıyla araları iyiymiş. İpin ucu elbet birine dokunacak, elbet zamanı gelecekti. Yenilen haklar, 'ben istemezsem olmazsın' tadında verilen ayarlar, 'seni ben yaptım' diyerek oyuncuların hayatının her yerinde hakimiyet kuranlar, para için yapılanlar, magazin olmadan verilmeyen ödüller... Birileri milyonlar kazanırken yetenekli, emek vermiş ancak ikinci veya ara cast olarak görüldüğü günümüz dizifilm sektörü çok uzun zamandır tekelleşmişti. Bana kaç yıldır soruyorsunuz neden dizide oynamıyorsun diye. Bu sorunun cevabını öğrendiniz."

Ayşe Barım olayı: Ünlüler isyan etti! Ayaklar altına aldınız

Necmi Yapıcı: "Üç beş yapım şirketi, üç beş kast ajansı ve üç beş kast direktörü arasında dönen dizi ve film sektöründe kendimize yer bulmak çok zorlaştı. Dizilerde, sinema filmlerinde, dijital platformlarda, reklamlarda ve hatta reklam dublajlarında bile bu aynı oyuncular kullanılıyor. Bu oyuncular bir dizi bitiyor ertesi hafta başka dizde başlıyor. Binlerce oyuncu bunlara sadece uzaktan bakıyor. Dönen dolaplar kulağımıza geliyor. Mesela başrolü istiyorsan bu dört oyuncuyu da yanında almak zorundasın gibi... Sektör bu 3-5 kişi arasında dönüyor."