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Yıldızlı kadın detayı! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi...
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Farklı bir dünyayla karşı karşıya kalan Atiye'nin hikayesini konu edinen Atiye dizisinin 2. szon fragmanı yayınlandı. Yeni sezon tanıtımı ile birlikte dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi hangi gün? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.09.2020 12:50Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 13:03