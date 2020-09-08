Yıldızlı kadın detayı! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi...

YILDIZLI KADIN DETAYI

Tüm gerçekleriyle yüzleşip, kendini kabul etmeyi öğrenen Atiye; istediği her şeyin mümkün olabileceğini ve insanın gücünün sınırsızlığını gördükten sonra, ölen kardeşi Cansu'yu geri istemiştir. Göbeklitepe'deki boyut kapısından geçerek, kardeşinin hayatta olduğu bir olasılığa gider. Ancak bu olasılıkta hiç bir şey alıştığı ve bildiği gibi değildir. Tanıdığı kimse Atiye'yi tanımamaktadır. Çünkü kardeşinin hala sağ olduğu bu yerde, Atiye ve hatta geldiği kapı olan Göbeklitepe hiç var olmamıştır. Göbeklitepe'deki bir kadının 'Sen yıldızlı kadınsın! Kurtar bizi ne olur" sözleri dikkat çekti.