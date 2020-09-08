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Yıldızlı kadın detayı! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi...

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Farklı bir dünyayla karşı karşıya kalan Atiye'nin hikayesini konu edinen Atiye dizisinin 2. szon fragmanı yayınlandı. Yeni sezon tanıtımı ile birlikte dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi hangi gün? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 13:03
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Yıldızlı kadın detayı! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi...

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Göbeklitepe'de yaşanan olayları konu edinen Atiye dizisinde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Netflix Türkiye tarafından dizinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Dizide en çok merak edilenlerden biri de, yeni sezonda Atiye'yi hangi sürprizlerin bekleyeceği oldu. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi hangi gün? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yıldızlı kadın detayı! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi...

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, Atiye'nin 2. yeni sezonu 10 Eylül'de seyirciyle buluşacak.

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Yıldızlı kadın detayı! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi...

YILDIZLI KADIN DETAYI

Tüm gerçekleriyle yüzleşip, kendini kabul etmeyi öğrenen Atiye; istediği her şeyin mümkün olabileceğini ve insanın gücünün sınırsızlığını gördükten sonra, ölen kardeşi Cansu'yu geri istemiştir. Göbeklitepe'deki boyut kapısından geçerek, kardeşinin hayatta olduğu bir olasılığa gider. Ancak bu olasılıkta hiç bir şey alıştığı ve bildiği gibi değildir. Tanıdığı kimse Atiye'yi tanımamaktadır. Çünkü kardeşinin hala sağ olduğu bu yerde, Atiye ve hatta geldiği kapı olan Göbeklitepe hiç var olmamıştır. Göbeklitepe'deki bir kadının 'Sen yıldızlı kadınsın! Kurtar bizi ne olur" sözleri dikkat çekti.

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Yıldızlı kadın detayı! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi...

ATİYE'DEN 3. SEZON MÜJDESİ

Atiye dizisinin 3. sezon çekimleri başladı. Dizinin 3. sezonuyla final yapması bekleniyor. İkinci sezonun ardından final tarihinin açıklanması bekleniyor.

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Yıldızlı kadın detayı! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi...

Atiye 1. bölüm özeti

Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.