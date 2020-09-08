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Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında flaş gelişme!

Oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılmış ve 13.5 yıla kadar hapsi istenmişti. Kendisinin Bulutsuz tarafından darbedildiğini iddia eden Ozan Güven, müşteki sıfatıyla şikayetçi olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaşma bürosu tarafından yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 08.09.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 12:41
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Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında flaş gelişme!

Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

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Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında flaş gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Bulutsuz'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı.

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Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında flaş gelişme!

Hakkında 13,5 yıla kadar hapsi istenen ünlü oyuncu Güven ve Bulutsuz 21 Ocak günü hakim karşısına çıkacakken, Güven de Deniz Bulutsuz tarafından darbedildiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

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Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında flaş gelişme!

Mahkeme Ozan Güven'in müşteki olduğu dosyayı uzlaşma bürosuna göndermişti.

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Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında flaş gelişme!

UZLAŞMA OLMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaşma bürosu tarafından yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Taraflar uzlaşmayı kabul etmedi.

Dilek Yaman / SABAH