Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında flaş gelişme!

Oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılmış ve 13.5 yıla kadar hapsi istenmişti. Kendisinin Bulutsuz tarafından darbedildiğini iddia eden Ozan Güven, müşteki sıfatıyla şikayetçi olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaşma bürosu tarafından yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.