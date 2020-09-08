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Prens Harry ve Meghan Markle tüm köprüleri yaktı! Ayrılık resmen tamamlandı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararı alan Prens Harry ve Meghan Markle, tüm resmi görevlerini bırakmalarının ardından Amerika'ya yerleşmişti. Çiftin ayrılık kararının ardından Kraliyet Ailesi'den şok bir hamle gelmiş ve çiftten yeni evleri için yaptıkları masrafı geri ödemeleri istenmişti. Son ve beklenmedik bir hamle yapan Prens Harry ile Meghan Markle, yorumculara göre aileye dönüş için bütün köprüleri yaktı.

Giriş Tarihi: 08.09.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 16:07
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Prens Harry ve Meghan Markle tüm köprüleri yaktı! Ayrılık resmen tamamlandı

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay haline gelen Prens Harry ile Meghan Markle, son ve beklenmedik hamleleriyle yorumculara göre aileye dönüş için bütün köprüleri yaktı.

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Prens Harry ve Meghan Markle tüm köprüleri yaktı! Ayrılık resmen tamamlandı

PARAYI GERİ ÖDEDİLER

Son olarak Netflix kanalıyla 150 milyon dolarlık anlaşma imzalayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Windsor'da bulunan Frogmore Cottage'ı yenilemek için aldıkları 2,4 milyon sterlinlik (23 milyon TL) borcu, geri ödedi.

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Prens Harry ve Meghan Markle tüm köprüleri yaktı! Ayrılık resmen tamamlandı

150 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

İngiliz medyası, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Netlix ile yaptıkları 150 milyon dolarlık (1 milyar 119 milyon TL) anlaşma sonrası ödemeyi yaptığına dikkat çekti.

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Prens Harry ve Meghan Markle tüm köprüleri yaktı! Ayrılık resmen tamamlandı

KAMERA KARŞISINA GEÇEBİLİR

İngiliz basını, Harry ve Meghan çiftinin Netflix ile yaptıkları anlaşmaya belgesellerin, Meghan ve Harry'nin rol alabileceği filmlerin, bazı programların ve çocuk programlarının da dahil olduğunu belirtti.

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Prens Harry ve Meghan Markle tüm köprüleri yaktı! Ayrılık resmen tamamlandı

DIANA BELGESELİ

Öte yandan, Prenses Diana ile ilgili bir belgeselin de bu anlaşmaya dahil olabileceği öne sürüldü.