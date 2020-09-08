Prens Harry ve Meghan Markle tüm köprüleri yaktı! Ayrılık resmen tamamlandı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararı alan Prens Harry ve Meghan Markle, tüm resmi görevlerini bırakmalarının ardından Amerika'ya yerleşmişti. Çiftin ayrılık kararının ardından Kraliyet Ailesi'den şok bir hamle gelmiş ve çiftten yeni evleri için yaptıkları masrafı geri ödemeleri istenmişti. Son ve beklenmedik bir hamle yapan Prens Harry ile Meghan Markle, yorumculara göre aileye dönüş için bütün köprüleri yaktı.