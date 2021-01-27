Yıldız Tilbe'nin son hali olay oldu! Hayranlarını korkuttu

Her yaptığıyla ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Yıldız Tilbe, şimdi de son haliyle olay oldu. Bu zamana kadar saçlarını kırmızı, mor, gri, sarı ve mavi gibi birçok farklı renge boyayan Tilbe, geçtiğimiz haftalarda saçlarını asker tıraşı modelinde kestirmişti. Önceki gün bir alışveriş merkezi çıkışında görüntülenen Tilbe'nin kıyafetleri ve saçları şaşkına çevirdi. Tilbe'ye hayranlarından 'Seni böyle görmek istemiyoruz' yorumları yağdı.