Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yıldız Tilbe'nin son hali olay oldu! Hayranlarını korkuttu Yıldız Tilbe'nin son hali olay oldu! Hayranlarını korkuttu
Her yaptığıyla ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Yıldız Tilbe, şimdi de son haliyle olay oldu. Bu zamana kadar saçlarını kırmızı, mor, gri, sarı ve mavi gibi birçok farklı renge boyayan Tilbe, geçtiğimiz haftalarda saçlarını asker tıraşı modelinde kestirmişti. Önceki gün bir alışveriş merkezi çıkışında görüntülenen Tilbe'nin kıyafetleri ve saçları şaşkına çevirdi. Tilbe'ye hayranlarından 'Seni böyle görmek istemiyoruz' yorumları yağdı.
Giriş Tarihi: 27.01.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 09:52
Yıldız Tilbe, önceki gün bir Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Bu zamana kadar saçlarını kırmızı, mor, gri, sarı ve mavi gibi birçok farklı renge boyayan Tilbe, geçtiğimiz haftalarda saçlarını asker tıraşı modelinde kestirmişti. Ünlü şarkıcı yine saçlarıyla gündeme oturdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yakın arkadaşı ve menajeri Haluk Şentürk ile birlikte alışverişe çıkan Yıldız Tilbe'nin makyajsız oluşu, saçları ve kıyafet tercihi sevenlerini şaşırttı.
Her zaman olduğu gibi sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe, "Bugün alışverişe geldik. Eksiklerim vardı onları tamamladım. Ama havanın bu kadar çok soğuk olacağını düşünmedim." diyerek hızlı adımlarla aracına bindi.
Tilbe'nin kısa saçları da dikkat çekti. Tilbe'nin sevenleri, "Seni böyle salmış vaziyette görmeyelim. Biraz kendine bak" diyerek sanatçıya seslendi.
ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI
Geçtiğimiz günlerde, 'Peşindeyim Koşa Koşa' şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçen efsane şarkıcı şıklığıyla göz kamaştırmıştı.