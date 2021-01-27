Can Yaman ve Diletta Leotta aşkı belgelendi!

Reklam çekimleri için İtalya'ya giden Can Yaman'ın spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İtalya'da çekilecek olan bir dizide başrol oynayacak olan Yaman'ın Diletta Leotta ile aşkı belgelendi. İklinin baş başa çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada yayıldı.