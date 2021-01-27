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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Can Yaman ve Diletta Leotta aşkı belgelendi!
Reklam çekimleri için İtalya'ya giden Can Yaman'ın spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İtalya'da çekilecek olan bir dizide başrol oynayacak olan Yaman'ın Diletta Leotta ile aşkı belgelendi. İklinin baş başa çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada yayıldı.
Giriş Tarihi: 27.01.2021 11:22
Rol aldığı dizilerle adını yurt dışında da duyuran Can Yaman, İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gittiği her yerde binlerce hayranı tarafından karşılanan Can Yaman, Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filminde rol almak için bir süre önce İtalya'ya gitti.
Aynı zamanda çekilecek bir dizide de başrol olacak olan Yaman'ın İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti.
TÜRKİYE'Yİ TERK EDİYOR
Geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta ile Roma'da baş başa romantik beş gün geçirdiği basına yansıyan yakışıklı oyuncunun Türkiye'den ayrılıp İtalya'ya yerleşeceği iddiaları da gündeme gelmişti.
AŞKLARI BELGELENDİ
Can Yaman ile Diletta Leotta arasındaki ilişkiyi gözler önüne seren yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Baş başa bir yemekte görülen çiftin, beraberliğinin tam gaz devam ettiği öğrenildi.