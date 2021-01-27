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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Hande Erçel’in boynuna ne oldu? Sevenlerini korkuttu
Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Hande Erçel, son yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle olduğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri çeken Erçel, Instagram hesabından boyunluk takarak verdiği pozunu paylaştı. Güzel oyuncunun korkutan bu fotoğrafına hayranlarından pek çok mesaj gelirken yeni bir paylaşım daha yaparak sevenlerinin sorularına yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 27.01.2021 09:02
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özel hayatı ve dizisi ile gündemden düşmeyen oyuncu, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.
Hande Erçel, paylaşımda kıyafetinin üzerindeki "My name is Hande... I am here to shine (Benim adım Hande... Parlamak için buradayım) yazısını işaret ederek poz verdi.
Ancak Hande Erçel'in yeni karesindeki asıl dikkat çeken detay taktığı boyunluk oldu.
Güzel oyuncunun korkutan bu fotoğrafı karşısında pek çok hayranı, "Boynunda neden boyunluk var bir şey mi oldu, boynuna ne oldu, geçmiş olsun" vb. mesajlar yazdı.