Hande Erçel’in boynuna ne oldu? Sevenlerini korkuttu

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Hande Erçel, son yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle olduğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri çeken Erçel, Instagram hesabından boyunluk takarak verdiği pozunu paylaştı. Güzel oyuncunun korkutan bu fotoğrafına hayranlarından pek çok mesaj gelirken yeni bir paylaşım daha yaparak sevenlerinin sorularına yanıt verdi.